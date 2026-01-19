Conquista Verdad a Voces a los mazatlecos en la Temporada Campbell

La agrupación Verdad a Voces conquistó el corazón los mazatlecos que acudieron al concierto “Cantar hasta cambiar el mundo”, que se llevó a cabo en la Temporada Gordon Campbell.

Durante las dos funciones del recital, el quinteto culiacanense transformó la atmósfera de Casa Haas en una experiencia sensorial única, demostrando que la voz humana, en su estado más puro, es el instrumento más poderoso para unir culturas.

Bajo la dirección del maestro Andrés Gastélum Navarro, el quinteto ofreció un viaje musical a capella que fue de la nostalgia de “Bésame Mucho” a la emotividad de “Imagine”, logrando una conexión íntima que culminó con los aplausos de un público visiblemente conmovido.

El público, en su mayoría integrantes de la comunidad extranjera que radica en Mazatlán, fueron cautivados por los jóvenes intérpretes, quienes a capella, lucieron en cada una de los temas.

El maestro Gordon Campbell presentó a la agrupación, contentos todos por su debut en Mazatlán. Desde el primer momento los cantantes cautivaron a los asistentes con temas como “Bésame Mucho”, de Consuelo Velázquez, “How deep is your love”, de Bee Gees, “Can’t help falling in love”, de Elvis Presley, “Halleluja”, de Leonard Cohen, entre otros.

Verdad a Voces integrado por María Alejandra Gastélum Valle (soprano), Ana Esthela Barrios Rodríguez (soprano), Martha Alicia Gastélum Valle (alto), Juan Diego Gastélum Valle (barítono), y Josué David Gastélum Valle (bajo), se ganó el respeto y admiración del respetable público gracias a las notas altas en las melodías, así como la bella interpretación de arreglos corales e implementación de beat box, que le dio un toque especial al programa.