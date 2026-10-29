Conquista Wolf, el escenario del Pablo de Villavicencio, con espectáculo acrobático

Una muestra de fortaleza, equilibrio y disciplina, es lo que el público que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar del espectáculo acrobático llamado Wolf de Yaron Lifschitz, sorprendiendo a los presentes por su gran dominio de acrobacias en el escenario.
Proveniente de Astralia, el espectáculo se presentó dentro de la programación de Temporada SAS 2026, conquistando a un público que abarrotó el recinto. Wolf es un espectáculo creado para dejar sin aliento a los espectadores.
Su elenco está formado por acróbatas expertos que exploran, con su cuerpo, la naturaleza salvaje de los lobos, quienes durante su presentación, sujetan, se desgarran, escalan, saltan y se equilibran con feroz entrega.
Más allá de las acrobacias, este espectáculo asombroso, lanzó una invitación a los presentes a reconocerse en sus virtudes, sumando al público a su ‘manada’, regalando un show que recibió una gran ovación de aplausos.
Wolf, está integrado por Rowan Allinson, Maya Davies, Jordan Hart, Izzi Kessner, Ezra Masse Mahar, Oscar Morris, Daniel O’Brien, Luke Pearce, Sophie Seccombe y Anais Stewart.
Una a una de las acrobacias atrapó la atención de los presentes, las cuales iban acompañadas de estéticas coreografías que embellecián más su actuación.