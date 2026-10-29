Conquista Wolf, el escenario del Pablo de Villavicencio, con espectáculo acrobático

Una muestra de fortaleza, equilibrio y disciplina, es lo que el público que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio, para disfrutar del espectáculo acrobático llamado Wolf de Yaron Lifschitz, sorprendiendo a los presentes por su gran dominio de acrobacias en el escenario.

Proveniente de Astralia, el espectáculo se presentó dentro de la programación de Temporada SAS 2026, conquistando a un público que abarrotó el recinto. Wolf es un espectáculo creado para dejar sin aliento a los espectadores.

Su elenco está formado por acróbatas expertos que exploran, con su cuerpo, la naturaleza salvaje de los lobos, quienes durante su presentación, sujetan, se desgarran, escalan, saltan y se equilibran con feroz entrega.