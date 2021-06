“Ejercer mi derecho al voto era muy importante por eso desde temprano me levanté, me bañé, me cambié, me rasuré, me tomé un riquísimo café, me puse mi mejor perfume y salí limpiecito a votar, porque el mío es un voto limpio, esa es la comparación de por qué lo hice así, sin frustraciones, sin prejuicios, sin nada que lo pudiera atar o manipular. Y creo que así debemos salir todos los mexicanos, debemos salir a votar con la conciencia limpia, con el derecho de ejercer algo que ha sido y es parte de nuestra propia democracia”.

Jorge Luis Hurtado

Artista plástico