Conversa Ernestina Yépiz sobre su libro ‘Entonces la noche’ en una tarde de tertulia

En un ambiente íntimo y rodeado de arte, la escritora Ernestina Yépiz presentó su libro “Entonces la noche” en Point Galería, espacio de la artista plástica Marysol Galván, donde lectores y asistentes se dieron cita para conocer su más reciente obra.

Durante la charla, Yépiz, quien estuvo acompañada por la también escritora Jox Castelo, compartió que el libro reúne seis relatos, aunque originalmente eran siete, unidos por una temática en común, el desdoblamiento de los personajes y la exploración de la identidad.

Explicó que su proceso creativo parte de sensaciones y del lenguaje, más que de una estructura tradicional, lo que da como resultado textos que transitan entre lo real, lo onírico y lo fantástico.

La autora destacó que en sus cuentos los personajes se enfrentan a cuestionamientos internos, a veces situados en una línea difusa entre la realidad y la imaginación.

“Escribir es un viaje”, expresó, al señalar que cada relato representa una exploración personal que se construye a partir de emociones, atmósferas y experiencias sensoriales.

Durante la presentación, se leyeron fragmentos del libro, en los que se aprecia una narrativa cargada de detalles y una fuerte presencia poética.

Los asistentes comentaron que los textos generan suspenso e invitan a reflexionar sobre temas como la identidad, la muerte, la memoria y la otredad.

Asimismo, se destacó el uso de epígrafes en cada relato, recurso que dialoga con el contenido de las historias y que, según explicó la autora, surgió de manera natural durante el proceso de escritura, influido por su cercanía con la poesía.

El evento se desarrolló en un formato de conversación, donde también se abordó la evolución literaria de Yépiz, quien ha incursionado en novela, poesía y ahora en el cuento.

Los participantes coincidieron en que “Entonces la noche” logra atrapar al lector y mantenerlo en constante incertidumbre.

Al finalizar, los asistentes convivieron con la autora, intercambiaron impresiones sobre la obra y celebraron este encuentro que reunió literatura y arte en un mismo espacio.