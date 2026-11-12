Conversan en el Pabellón Juvenil de la FIL sobre narrativa sinaloense y uso ético de la IA

El Pabellón Juvenil de la FIL Culiacán 2026 fue escenario de conferencias sobre literatura sinaloense contemporánea y el impacto de la inteligencia artificial en el marketing. El escritor Santos Javier Velázquez Hernández y la docente Zuleyka Salazar expusieron sus análisis a jóvenes asistentes.
Durante el evento, Velázquez Hernández exploró las tendencias de la literatura local, destacando cómo autores sinaloenses, aun residiendo fuera, integran la vida cotidiana de la entidad en sus obras. Por su parte, Salazar detalló las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la vida diaria.
La Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán es un evento anual que promueve la lectura y la cultura en la región, reuniendo a escritores, académicos y público en general. Este año, el Pabellón Juvenil ofreció un espacio para temas diversos y actuales.
El escritor culiacanense abordó las tendencias de la literatura sinaloense contemporánea y mencionó que muchos autores originarios de Sinaloa, aunque radican fuera del estado e incluso en el extranjero, continúan incorporando en sus obras aspectos de la vida cotidiana de la entidad.
Como ejemplo, compartió el trabajo de Eduardo Luis Sosa, escritor residente en Barcelona, quien recientemente presentó su novela *El paisaje es un grito*. En la obra, narra la historia de un sinaloense que abandona su pueblo y se traslada a la frontera debido a la contaminación provocada por una empresa minera.
”El paisaje es un grito que nos cuenta esa historia del personaje que abandona su pueblo y que vive una serie de situaciones penosas”, detalló Santos Javier Velázquez Hernández, escritor culiacanense.
Por su parte, Zuleyka Salazar, docente de la Universidad Casa Blanca, explicó a los jóvenes asistentes las ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, así como sus implicaciones en el ámbito del marketing.
Durante su exposición, destacó la importancia de utilizar estas herramientas de manera responsable y con criterio, a fin de evitar que su uso limite la creatividad y el pensamiento crítico, especialmente durante el desarrollo de proyectos.
”Es una herramienta muy importante, pero al utilizarla deben depurar para desechar lo que no es útil”, señaló Zuleyka Salazar, docente de la Universidad Casa Blanca.
Al concluir su participación, Salazar realizó una dinámica de preguntas y respuestas con los asistentes para reforzar los conocimientos compartidos y propiciar el intercambio de ideas.