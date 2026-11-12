Conversan en el Pabellón Juvenil de la FIL sobre narrativa sinaloense y uso ético de la IA

El Pabellón Juvenil de la FIL Culiacán 2026 fue escenario de conferencias sobre literatura sinaloense contemporánea y el impacto de la inteligencia artificial en el marketing. El escritor Santos Javier Velázquez Hernández y la docente Zuleyka Salazar expusieron sus análisis a jóvenes asistentes.

Durante el evento, Velázquez Hernández exploró las tendencias de la literatura local, destacando cómo autores sinaloenses, aun residiendo fuera, integran la vida cotidiana de la entidad en sus obras. Por su parte, Salazar detalló las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial en la vida diaria.

La Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán es un evento anual que promueve la lectura y la cultura en la región, reuniendo a escritores, académicos y público en general. Este año, el Pabellón Juvenil ofreció un espacio para temas diversos y actuales.

El escritor culiacanense abordó las tendencias de la literatura sinaloense contemporánea y mencionó que muchos autores originarios de Sinaloa, aunque radican fuera del estado e incluso en el extranjero, continúan incorporando en sus obras aspectos de la vida cotidiana de la entidad.