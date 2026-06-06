$!Convierte el Día de la Música a Mazatlán en un gran escenario cultural

MAZATÁN._ Con la música funcionando como un hilo conductor de su identidad histórica, Mazatlán se transformó en un gran circuito cultural y artístico con la celebración del ya tradicional Día de la Música en distintos puntos del Centro Histórico, Olas Altas y el Teatro Ángela Peralta. La apertura de esta celebración estuvo marcada por un mensaje que resaltó la identidad musical del puerto, su tradición histórica y el papel que la música ha tenido en la construcción de la vida social y cultural de la ciudad, la cual se refleja en espacios emblemáticos donde la banda sinaloense, la ópera y los diversos géneros populares forman parte del tejido cotidiano del puerto.

Durante la ceremonia inaugural, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez compartió un mensaje donde enfatizó cómo la música representa un elemento de transformación social, capaz de convertir espacios públicos en puntos de encuentro, convivencia y reconciliación comunitaria, al tiempo de fortalecer la identidad local. “La música de Mazatlán tiene una historia gloriosa, pero también un futuro de más de 500 participantes en nueve escenarios de una sola ciudad que late al mismo ritmo, donde la música tiene una capacidad que pocas cosas tienen, como la de transformar el mundo sin pedir permiso, transformar un espacio público en un lugar de encuentro”, comentó. “La música de Mazatlán transforma a los desconocidos en amigos unidos por una canción, por lo que esta noche Mazatlán sonará mejor que nunca. La cultura no es un privilegio, es un derecho de todas y de todos los mazatlecos”.











Como parte del acto inaugural, la Camerata de Mazatlán, bajo la dirección de Sergio Freeman, abrió la velada con un programa de piezas clásicas, tanto de músicos de renombre como composiciones de ópera, aportando un ambiente solemne y artístico oque dio realce al inicio de la jornada. La programación continuó con la presentación de talentos locales que formaron parte de las audiciones para integrarse a esta celebración, contando con la participación de la pianista Elizabeth Guzmán, quien ofreció una interpretación que dio muestra de su preparación musical, pese a su discapacidad visual.









De igual forma, Michelle Delgado y Carolina García, interpretaron los temas “Detrás de Mi Ventana” y “Colores en el Viento”, respectivamente, piezas que fueron recibidas con emoción por el público asistente y que reflejaron la diversidad de estilos y voces que emergen en el puerto. El acto inaugural concluyó con la presentación de la Escuela Profesional de Danzas de Mazatlán, que, en coordinación con la Camerata, ofreció una ejecución escénica que combinó música y danza, cerrando el protocolo de apertura con una propuesta artística de alto nivel.











Una velada musical para el puerto Posteriormente, la ciudad dio un paso a la celebración central con la habilitación de nueve escenarios distribuidos estratégicamente en distintos puntos del Centro Histórico y zonas aledañas, conformando un recorrido musical que permitió a los asistentes transitar entre diferentes géneros y ambientes. A lo largo de la noche, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, junto al director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, estuvo recorriendo los distintos escenarios, conviviendo con los asistentes y escuchando las propuestas musicales.