Con el objetivo de seguir fomentando y divulgar aspectos históricos que han impactado a Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura lanzó la convocatoria a investigadores mexicanos radicados en el país a participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social, que este año lleva el nombre de José C. Valadés, con la posibilidad de obtener un premio de 100 mil pesos y el compromiso de publicar las obras ganadoras junto con las que se dejaron de publicar en años pasados.

La convocatoria que durante dos o tres años estuvo suspendida y que hoy resurge, lo hace con una variante, esta vez con el nombre de José Cayetano Valadés Rocha, el historiador sinaloense con mayor reconocimiento a nivel nacional.

El anuncio fue hecho por Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Isic; quien comentó que este Premio tiene alrededor de 20 años. Agregó que existe además el compromiso de publicar la obra premiada, no solamente la actual sino todas aquellas que en años anteriores han sido premiadas, pero permanecen inéditas, y también se ha mejorado el monto del premio, de 50 mil al inicio de esta administración a 100 mil pesos.

Avilés Ochoa agregó que en la reciente edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde Sinaloa fue el estado invitado, la gente pedía libros de la historia de los pueblos, de los municipios, biografías, y esto abre una línea editorial que está a cargo de la Dirección de Patrimonio, con el apoyo de la Dirección de Literatura y Editorial que tiene el ISIC, para crear una línea editorial que responda a a esa demanda de la población.

María Inés Amézquita Ochoa, directora de Patrimonio, Museos e Investigación del Isic, abundó sobre el programa editorial a través de la Dirección de Patrimonio, que incluye, además de la obra premiada, el impulso de una serie que coordinan el maestro Cázares Aboytes y María de losÁngeles Citlalli, con una serie de historias municipales, el primero sobre Culiacán y próximamente sobre Los Mochis.

Pedro Cázares Aboytes, quien recibió en 2011 el Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural Sinaloa (nombre anterior del concurso), agradeció la publicación, 13 años después del trabajo ganador Comunidades indígenas, reformas liberales y lucha por la tierra en el norte de Sinaloa, 1860-1940, que será presentado regresando de vacaciones, y del cual hizo un breve resumen.

Respecto a la convocatoria del Premio, cierra el 14 de agosto de 2024, puede consultarse en las redes sociales y en el portal de la institución convocante, y cualquier duda relacionada con ello, dirigirla a contacto@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación.

Los temas del certamen son los diversos aspectos de la historia económica, social, cultural y política de Sinaloa en el siglo 20, y los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos.

El certamen está dotado de un premio único de 100 mil pesos en cheque y la publicación del trabajo ganador, y el jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.

Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura de la plica de identificación ante notario público y se notificará al ganador. Asimismo, el resultado será difundido en los medios de comunicación locales y en el sitio de internet del ISIC culturasinaloa.gob.mx. Posteriormente, se acordará con la persona ganadora la fecha de entrega del premio de forma presencial y se convocará a una rueda de prensa.

Son facultades adicionales del jurado: otorgar menciones honoríficas, descalificar cualquier trabajo que no presente las características exigidas por la convocatoria, así como resolver cualquier caso no referido en la misma. El premio podrá ser declarado desierto. No se devolverán originales, ni copias de los trabajos participantes.

Los trabajos deberán entregarse o enviarse en un paquete con el nombre del premio escrito claramente a la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), ubicado en las calles General RafaelBuelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa, en horas y días hábiles.