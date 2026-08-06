Convoca el Isic al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026

Instituciones, editoriales, clubes de lectura, escritores, críticos literarios, agrupaciones y asociaciones civiles enfocadas al rubro literario podrán proponer candidaturas al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2026, convocado por el Gobierno de Sinaloa, que está dotado de 100 mil pesos y diploma.

La convocatoria cerrará el 24 de septiembre y pueden ser propuestos escritoras y escritores mexicanas (os) de nacimiento o naturalizados mayores de cincuenta y cinco años a la fecha del lanzamiento de la presente.

Las personalidades propuestas pueden ser novelistas, cuentistas, poetas o ensayistas, con obra publicada y relevante a nivel nacional.

Es requisito ineludible que quien se haga acreedor al premio asista a la ceremonia de premiación y participe en una conversación en la que se hablará de su obra y sus procesos creativos.

Dicha actividad se llevará a cabo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el marco de la Feria del Libro, que se realizará del 15 al 22 de noviembre del presente año.

Las propuestas deben acompañarse de una canta de aceptación del autor o autora, datos del contacto, copia de identificación oficial (INE, pasaporte mexicano, acta de nacimiento o carta de naturalización), currículum y material bibliográfico (dos o más libros impresos) que constate la calidad de la candidatura.

Los documentos deben ser escritos en computadora con interlineado de 1.5, en papel tamaño carta y tipografía Arial de 12 puntos.

E incluir todo el material en un solo archivo PDF que, desde un correo de Gmail, podrá subirse a https://forms.gle/gMjaR269Nz5aMKya8

El ganador o ganadora donará al Instituto Sinaloense de Cultura un ejemplar de cada uno de los libros que ha publicado y considere representativos de su obra.

El jurado estará conformado por tres personalidades del ámbito literario: poetas, ensayistas y narradores, cuya decisión será inapelable.

En el caso de que el ganador no pueda viajar, perdería el premio, y se optaría por premiar una segunda propuesta.

No serán sometidas a consideración del jurado las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos o sean recibidas fuera del plazo establecido.

El fallo será emitido en el transcurso de la primera semana de octubre del presente año y se notificará de inmediato a la candidatura que resulte triunfadora.

El Instituto Sinaloense de Cultura cubrirá los gastos de movilización de la ganadora o ganador, siempre y cuando radique en la República mexicana, y un acompañante; así como su estancia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación.

Los archivos enviados serán eliminados al término de la convocatoria.

La convocatoria señala que no podrán participar quienes hayan obtenido este Premio en anteriores ediciones, ni funcionarios o empleados de la institución convocante.

No se considerarán candidaturas de autores fallecidos antes del lanzamiento de la presente convocatoria.

La presentación a este concurso supone la aceptación total de estas bases, no admitiéndose reclamo alguno.

Cualquier caso no considerado en la presente convocatoria será resuelto a criterio del Instituto Sinaloense de Cultura a través de la Dirección de Literatura y Editorial.