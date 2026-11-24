El Carnaval Internacional Mazatlán 2027 “Amamos Nuestras Tradiciones” busca a quienes darán vida y color a sus desfiles. El Instituto Municipal de Cultura convoca a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar en la audición para integrar la tripulación de los carros alegóricos de la máxima fiesta porteña.

La selección se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo de la Música, ubicado en la calle Constitución número 53, en el Centro Histórico, a unos pasos del Teatro Ángela Peralta.

La convocatoria está dirigida a personas de 8 años en adelante que cuenten con carisma, aptitudes para el baile y energía para participar en una de las celebraciones más representativas de Mazatlán.

Las y los aspirantes deberán presentarse con dos fotografías impresas, una de rostro y otra de cuerpo completo. En el caso de los menores de edad, deberán llevar copia del acta de nacimiento, carta de autorización firmada por el padre, madre o tutor, así como copia de la credencial del INE del responsable.

Los adultos, por su parte, deberán presentar una copia de su credencial del INE como parte de los requisitos para participar en la selección.

Con esta invitación, el Instituto de Cultura busca incorporar a la comunidad mazatleca a la experiencia carnavalera, para que familias y nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir los desfiles desde los carros alegóricos y compartir su entusiasmo con miles de espectadores.

El Carnaval Internacional Mazatlán 2027 se celebrará del 4 al 9 de febrero. Los desfiles están programados para el domingo 7 y el martes 9 de febrero, fechas en las que la tripulación seleccionada acompañará el recorrido de las carrozas por las principales vialidades del puerto.