Convocan a bailarines para la edición 24 del Encuentro Internacional de Danza

La edición 24 del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Solistas y Duetos (ESYD 2026) convoca a creadores nacionales e internacionales. Organizado por el ISIC y Áthros Arte Escénico, el evento se realizará en Culiacán del 6 al 22 de noviembre. La recepción de propuestas cierra el 19 de septiembre.

El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con la compañía Áthros Arte Escénico, extendió la invitación a profesionales de la escena residentes en México y el extranjero.

El encuentro tiene el propósito de impulsar el desarrollo, la difusión y el intercambio de las artes escénicas contemporáneas, señalaron los organizadores.

El encuentro se llevará a cabo en Culiacán del 6 al 22 de noviembre de 2026. Utilizará diversos escenarios convencionales y alternativos, tanto abiertos como cerrados.

Esta edición cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Centro de Artes Escénicas Contemporáneas (CAEC), entre otros organismos.

Podrán inscribirse artistas con proyectos en formato de solista o dueto. Las disciplinas aceptadas son danza contemporánea, danza teatro, teatro corporal o propuestas interdisciplinarias afines. Las piezas deben tener una duración de entre 30 y 60 minutos, o un programa integrado de varios solos y duetos que respeten dicho rango de tiempo.

Únicamente se contemplarán propuestas que fomenten valores de respeto, inclusión y diversidad. Se excluye cualquier mensaje de odio, violencia o discriminación por motivos de género, identidad, orientación, origen o condición social.

Se prestará atención a proyectos concebidos para públicos específicos como infancias, adolescentes y adultos mayores. También se considerarán temáticas que promuevan la inclusión de sectores en situación de vulnerabilidad o neurodiversidad.

Los postulantes deberán enviar su expediente en formato Word al correo electrónico solistasyduetos@yahoo.com.mx a más tardar el 19 de septiembre.

La documentación requerida incluye copia de identificación oficial vigente de todos los integrantes o pasaporte en el caso de participantes extranjeros.

También se solicita reseña curricular del creador o agrupación, sinopsis de la obra, ficha de inscripción, requerimientos técnicos y carta de compromiso. Es necesario presentar un enlace a un video completo de la obra, sin cortes ni edición, y entre tres y cinco fotografías en alta resolución con el respectivo crédito.

El comité curador evaluará las propuestas conforme a los estándares de la convocatoria. Los resultados se notificarán por correo electrónico a los seleccionados, quienes deberán confirmar su participación dentro de los dos días posteriores a la notificación.

A los artistas seleccionados que no residan en la ciudad sede se les otorgará hospedaje, alimentación y transporte local y aéreo dentro del territorio nacional.

Para creadores extranjeros no residentes en el país, la organización brindará facilidades para la gestión de apoyos o auspicios de traslado desde sus países de origen.

Se establecerá un pago de honorarios acordado previamente con cada participante según las actividades programadas, la disponibilidad presupuestal y los apoyos institucionales gestionados.

Los seleccionados podrán incluir en su propuesta la impartición opcional de talleres, conferencias, clases magistrales o residencias artísticas.

Para obtener más informes sobre las bases completas y la descarga de anexos, los interesados pueden consultar el blog oficial (www.solistasyduetos.blogspot.com) o las páginas de Facebook e Instagram del Centro de Artes Escénicas Contemporáneas.