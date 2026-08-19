Convocan a elección de reinas para el Carnaval Internacional Mazatlán 2027

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán emitió la convocatoria oficial para la Elección de la Reina del Carnaval y la Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, las cuales representarán la máxima fiesta del puerto a celebrarse del 4 al 9 de febrero de 2027.

Las aspirantes deben entregar su documentación en las oficinas de Cultura en Av. Miguel Alemán 203, Col. Centro, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. La fecha límite de recepción de registros vencerá el viernes 2 de octubre de 2026 a las 16:00 horas.

Requisitos de participación y compromiso social

La convocatoria contempla a mujeres de entre 18 años cumplidos al momento del registro y un máximo de 27 años al día de la elección, que sean nacidas en el municipio o hijas de padres mazatlecos con una residencia continua comprobable de al menos cinco años. Asimismo, deberán ser solteras, no haber estado casadas, no ser madres ni estar embarazadas.

Con el objetivo de otorgar oportunidades a nuevas participantes, se admitirán únicamente aspirantes que hayan concursado en una edición previa. Como requisito indispensable, las participantes deberán incluir un proyecto de labor comunitaria, derivado del cual el Instituto les asignará una asociación civil para colaborar durante su campaña.

Proceso de selección y presentación

El 5 de octubre de 2026, Cultura Mazatlán llevará a cabo el proceso de selección interna mediante evaluaciones de pasarela, prueba de video, sesión fotográfica y conocimientos sobre la historia de Mazatlán y su fiesta carnestolenda.

De este filtro se elegirá a un grupo final de entre 7 y 10 candidatas oficiales, quienes serán notificadas a más tardar el 10 de octubre y presentadas ante la sociedad el sábado 24 de octubre de 2026.

Las candidatas deberán registrar un presidente de comité (excluyendo a padres y hermanos) y cumplir con un mínimo del 80% de asistencia a ensayos y llamados oficiales.

Noche de elección y jurado

La contienda final se realizará el sábado 16 de enero de 2027 a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta, donde se evaluarán las etapas de Belleza y Criterio.

El Jurado Calificador estará integrado por especialistas en áreas de belleza, cultura, artes y comunicación. Para garantizar la transparencia, los miembros del jurado serán propuestos por las candidatas y seleccionados mediante votación ante Notario Público.

La escala de calificación irá del 6 al 10, descartando la puntuación más alta y la más baja de cada participante para determinar el cómputo final.

La aspirante con el mayor puntaje será coronada Reina del Carnaval, mientras que el segundo lugar obtendrá el título de Reina de los Juegos Florales; las participantes restantes serán Princesas Reales. El fallo del jurado se ratificará ante fe notarial y será inapelable.