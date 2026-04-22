Convocan a la ‘Juntanza de Bordado y lectura’ en honor a Inés Arredondo

Como parte de la celebración del Día Internacional del Libro, el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Programa Salas de Lectura y en colaboración con el Colectivo Bordamos de Corazón, llevará a cabo la Juntanza en homenaje a Inés Arredondo, una actividad en la que los asistentes podrán elaborar piezas textiles dedicadas a la obra de la autora sinaloense.

La jornada se llevará a cabo este viernes 24 de abril de 2026, de 16:00 a 18:00 horas, en la Sala de Formación Lectora del Isic, ubicada en el primer piso del edificio principal del Centro Cultural Genaro Estrada y contará con la participación de la escritora Georgina Martínez Montaño, quien compartirá una intervención sobre la vida de Inés Arredondo.

Es importante destacar que la entrada es libre y habrá materiales gratuitos para las y los asistentes.

Sobre la homenajeada

Inés Amelia Camelo Arredondo, conocida como Inés Arredondo, fue una escritora mexicana nacida el 20 de marzo de 1928, en Culiacán.

Fue integrante del grupo de escritores conocido como Generación del Medio Siglo, grupo de la Casa del Lago o grupo de la Revista Mexicana de Literatura. En 1979, ganó el premio Xavier Villaurrutia por Río subterráneo. Entre sus trabajos más importantes destacan Leyendas de México, Mariana, Amor, amor, amor y La sunamita.

Falleció el 2 de noviembre de 1989, en la Ciudad de México.