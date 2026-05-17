Convocan a la Medalla al Mérito ‘María Teresa Zazueta Zazueta 2026

Como parte de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, la Asociación de Comunicadoras de Sinaloa A.C. –en coordinación con El Colegio de Sinaloa– lanzó la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito María Teresa Zazueta Zazueta 2026, un reconocimiento que distingue a mujeres con una trayectoria destacada en el ámbito de la comunicación.

Elisa Pérez Garmendia, presidenta del organismo, informó que esta presea tiene como objetivo reconocer a aquellas profesionales que, a lo largo de su carrera, han demostrado un compromiso excepcional con el ejercicio libre y responsable del derecho a la libertad de expresión, así como su contribución al fortalecimiento de la comunicación en la sociedad.

La convocatoria está dirigida a mujeres que se desempeñen en áreas relacionadas con la comunicación, como medios informativos, producción de contenidos, comunicación institucional, publicidad, relaciones públicas o promoción de la libertad de expresión, y que cumplan con los siguientes criterios:

Contar con una trayectoria destacada en el campo de la comunicación.

Promover la inclusión y la equidad de género en su labor profesional.

Demostrar compromiso social, cultural y profesional en favor del derecho a la información.

La dirigente de las comunicadoras de Sinaloa explicó que las candidaturas serán evaluadas por un jurado calificador que tomará en cuenta aspectos como el impacto profesional, el compromiso con la igualdad de género, así como la innovación y creatividad en el ejercicio de la comunicación.

Las postulaciones deberán enviarse a partir del 06 de mayo y hasta el 06 de junio de 2026, mediante el formulario oficial disponible en la fanpage de la Asociación de Comunicadoras de Sinaloa A.C.

Como parte de los requisitos, las aspirantes deberán presentar:

Currículum vitae actualizado.

Carta de motivación o justificación de la postulación.

Tres cartas de recomendación que respalden su trayectoria.

Pérez Garmendia detalló que la ceremonia de entrega de la medalla se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026, a las 18:00 horas, en El Colegio de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, en un acto solemne que reunirá a representantes de medios de comunicación y autoridades del sector.

La ganadora recibirá una medalla al mérito, símbolo de su destacada contribución a la comunicación y su incansable defensa de la libertad de expresión, además de un reconocimiento público a su trayectoria.