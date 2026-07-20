Convocan a mujeres artistas a participaren la exposición colectiva ‘Entronas/Silaczki’

A las mujeres con trayectoria artística se les invita a formar parte de la exposición “Entronas / Silaczki – Colectiva de Mujeres Artistas”, con el objetivo de integrar un espacio para explorar y visibilizar la figura de la mujer contemporánea, entendida como un territorio de fuerza, valentía y realidad.

La convocatoria que organiza el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la dirección de Artes Visuales, busca reunir una selección de piezas que den testimonio de esta identidad, compilando visiones que, desde diversos ángulos, reflejen lo que significa afrontar la vida con firmeza, consciencia y determinación, transformando los desafíos cotidianos en una narrativa de independencia y seguridad propia.

Las artistas interesadas en formar parte de este ejercicio de intercambio creativo en la ciudad deberán cumplir con las siguientes bases: Técnica libre sobre papel, el formato deberá ser mínimo 40×40 cm / máximo 100×100 cm y en cuanto a la cantidad, podrán ser de 3 a 5 obras por artista.

Para participar, las interesadas deberán enviar su propuesta por correo electrónico a la dirección: MuseodeArteCracovia@gmail.com, colocando en el asunto: PROPUESTA 2026 – (Nombre Completo).

El correo electrónico debe incluir la siguiente documentación técnica: Imágenes de las obras a postular, fichas técnicas correspondientes de cada pieza y semblanza curricular de la artista.

La recepción de propuestas estará abierta a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrará el lunes 31 de agosto de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del Pacífico).

Tras el proceso de revisión de los portafolios recibidos, el comité organizador se pondrá en contacto directo con las artistas seleccionadas para brindarles las indicaciones correspondientes sobre la logística y el montaje de la muestra.

Para mayores informes, las interesadas pueden comunicarse a las oficinas de la dirección de Artes Visuales del Isic o enviar un correo electrónico a la dirección de recepción de propuestas.