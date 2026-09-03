Convocan a participar en la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2026

Compañías y grupos teatrales de la entidad podrán participar en la Muestra Estatal de Teatro Sinaloa 2026 cuya convocatoria vence el próximo 15 de septiembre.

Esta convocatoria del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, tiene como objetivo seleccionar la puesta en escena que representará al estado en la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026, la cual se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre de 2026 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una función presencial única.

Podrán postularse compañías sinaloenses con trayectoria comprobable de al menos 3 años. Los integrantes deberán ser nacidos en Sinaloa o contar con residencia legal y constante en el estado de mínimo 3 años (comprobable mediante documentos oficiales).

Cada grupo o compañía podrá participar con una sola propuesta y deberá asignar a un representante legal.

Un director solo podrá fungir como tal en una puesta en escena (pudiendo colaborar creativamente en máximo 2 montajes), a fin de permitir la participación de un mayor número de creadores.

Se permite hasta un 20 por ciento de integrantes invitados de otras entidades o extranjeros. Los gastos generados fuera de Sinaloa no serán cubiertos por la institución convocante.

La obra seleccionada mediante dictaminación en video se presentará en la Muestra Regional y su representante recibirá la cantidad de 18 mil pesos por dicha función.

Podrán participar montajes estrenados entre el 1 de enero de 2024 y hasta la fecha de cierre de la convocatoria, con un mínimo de 6 funciones realizadas.

El formato, tema, técnica y público objetivo son libres. La duración mínima debe ser de 40 minutos y el grupo no podrá exceder de 8 participantes.

La obra debe adaptarse a diversos espacios escénicos, convencionales o no convencionales y es indispensable contar con la autorización o licencia vigente de derechos de ejecución/explotación, correspondientes al año 2026. No se aceptarán trámites en proceso ni versiones libres sin registro oficial.

Proceso de registro y documentación

Las postulaciones se recibirán hasta el 15 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas.

Los interesados deberán enviar un solo correo electrónico a la dirección artesescenicas@culturasinaloa.gob.mx, adjuntando UN SOLO archivo en formato PDF que contenga en el siguiente orden: Título de la obra, autor(a), director(a) y nombre de la compañía, síntesis curricular de la compañía (máx. 1 cuartilla) y trayectoria comprobable (programas de mano, prensa, etc., máx. 12 páginas), sinopsis (máx. 1,000 caracteres), créditos completos, duración, público objetivo y fecha de estreno.

Además, documentación de derechos de autor o licencias vigentes, semblanza de cada participante (máx. 1,000 caracteres por persona) y desglose de actividades.

Se tendrá que anexar ficha técnica (rider) y 5 fotografías en buena resolución donde pueda apreciarse el concepto de la puesta en escena.

Será obligatorio anexar el video completo del montaje (a una sola toma, sin ediciones, en plataformas libres como YouTube o Vimeo; no se aceptarán archivos para descarga).

La documentación del representante legal deberá incluir Identificación oficial por ambos lados, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) y CURP, además de carta de aceptación del equipo firmada por todos los integrantes con sus respectivas identificaciones oficiales escaneadas.

Nota importante: Quedarán descartadas aquellas propuestas que se envíen de manera incorrecta, con archivos incompletos o videos que no permitan la reproducción directa.

La evaluación estará a cargo de un jurado dictaminador integrado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito teatral. Su fallo será inapelable y la convocatoria no podrá declararse desierta.

Los resultados oficiales se darán a conocer el 30 de septiembre de 2026 a través de las plataformas digitales oficiales del Instituto Sinaloense de Cultura.