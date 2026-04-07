Convocan al Premio Bellas Artes de Literatura ‘Inés Arredondo 2026’

Con el propósito de fomentar la creación literaria producida por mujeres, se convocan a mujeres al Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026.

Podrán participar únicamente a escritoras mexicanas mayores de 55 años de edad, sin importar su lugar de residencia ni su estatus legal o migratorio, que desarrollen su trabajo en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, que cuenten con una obra valiosa en cualquier género literario y cuya trayectoria, reconocida por lectoras, lectores y la crítica, haya enaltecido la literatura mexicana.

El jurado será designado por las instituciones convocantes y estará integrado por tres especialistas en literatura: personas dedicadas a la escritura, la crítica o la investigación, con reconocida trayectoria y prestigio.

Los postulantes deberán realizar el registro en la Plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura, la cual estará abierta desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 12 de junio de 2026 a las 13 horas (horario de la Ciudad de México).

El jurado se reunirá durante el mes de agosto de 2026, de manera virtual, para ponderar los méritos de las candidatas. Su fallo será definitivo e inapelable.

La ganadora del premio recibirá un diploma y la cantidad de $300 mil pesos. El INBAL cubrirá 100 mil pesos; el Instituto Sinaloense de Cultura, 100 cien mil pesos 0 y la Universidad Autónoma de Sinaloa, 100 mil pesos.

Las bases completas de la convocatoria podrán consultarse en la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura, así como en los portales electrónicos del INBAL, la Coordinación Nacional de Literatura, el Instituto Sinaloense de Cultura y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Este premio lo organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Instituto Sinaloense de Cultura, y la Universidad Autónoma de Sinaloa,

La importancia del premio

El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo es uno de los reconocimientos más significativos en México. Otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Sinaloense de Cultura y la Universidad Autónoma de Sinaloa, este galardón honra la memoria y el legado de la destacada narradora Inés Arredondo, figura esencial de la literatura mexicana del Siglo 20 cuya obra se distingue por su intensidad psicológica y su exploración de las zonas más profundas de la condición humana.