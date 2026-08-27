Convocan al Premio Sinaloa de las Artes 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura abrió la convocatoria del Premio Sinaloa de las Artes 2026, para reconocer a creadores con trayectoria. Las propuestas deben enviarse a más tardar el 15 de octubre de 2026 en Culiacán, donde se premiará con 150 mil pesos.

El Gobierno de Sinaloa, mediante el Instituto Sinaloense de Cultura, invitó a personas físicas o morales a proponer candidatos para recibir el galardón, que premia a quienes han contribuido al patrimonio cultural y al arte.

El Premio Sinaloa de las Artes busca anualmente reconocer la contribución de los creadores a la cultura de la región. Cada edición, el galardón destaca trayectorias ejemplares que han dejado una huella en el ámbito artístico.

“El premio busca reconocer y premiar a los sinaloenses que, por sus méritos, han contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural y al progreso del arte, tanto en la entidad como fuera de ella”, informó el Instituto Sinaloense de Cultura.

El Premio Sinaloa de las Artes 2026 consiste en un diploma, una medalla de oro y 150 mil pesos. La entrega se realizará en una ceremonia pública, cuya fecha se anunciará con anticipación.

Las bases establecen que el reconocimiento se otorga a la persona sinaloense creadora de una trayectoria artística y cultural ejemplar. Los candidatos deben ser sinaloenses por nacimiento o por vecindad, con una residencia mínima de 15 años consecutivos en Sinaloa, y tener al menos 40 años de edad.

Las propuestas deben remitirse al Instituto Sinaloense de Cultura, dirigidas al Jurado Calificador del Premio Sinaloa de las Artes. La dirección es Calle Rafael Buelna, s/n, colonia Centro, código postal 80000, en Culiacán. Los documentos deben incluir el nombre completo del candidato, tal como aparece en su acta de nacimiento.

Los postulantes deben entregar una carta de postulación con exposición de motivos, currículum vitae actualizado y ejemplares de sus obras, que pueden ser en dispositivo USB o mediante enlaces. También se solicita acta de nacimiento o copia de identificación oficial vigente. Las personas no nacidas en Sinaloa deben presentar constancias que acrediten la residencia mínima de 15 años consecutivos.

La recepción de propuestas cierra a las 15:00 horas del 15 de octubre de 2026. No podrán participar quienes desempeñen un cargo de elección popular o sean funcionarios de la administración pública federal, estatal o municipal. Tampoco se admiten quienes hayan obtenido este premio con anterioridad.

El Jurado Calificador se integrará conforme al Decreto de creación del Premio. Su fallo será inapelable. En caso de que las candidaturas no cumplan los requisitos o los elementos de sustentación se consideren insuficientes, el Premio podrá ser declarado desierto.

Para dudas o aclaraciones, la convocatoria completa se puede consultar en las redes sociales del Isic. También es posible comunicarse al teléfono (667) 712 6370, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, o al correo electrónico forcasin@hotmail.com.