Corazón de Mezquite, una cinta que reúne las tradiciones del pueblo mayo de Sinaloa y a mujeres fuertes frente y detrás de cámaras se estrena en salas de la Cineteca Nacional y Cinemex este 22 de octubre.

El filme que corrió bajo la dirección de Ana Laura Calderón es una ficción que cuenta la historia de Lucía, una niña que desea aprender tocar el arpa como su abuelo para ayudar a sanar el corazón triste se su padre (interpretado por el actor Ianis Guerrero). La pequeña se esconde para aprender a mover las cuerdas del arpa, pues tradicionalmente sólo la pueden tocar los hombres de la comunidad.

Ésta inspirada en una historial real ocurrida en tiempos de la Revolución Mexicana, cuando una mujer se atrevió a tocar este instrumento por primera vez pese a ser señalada por la sociedad. Ana Laura Calderón se enteró de este hecho al acompañar a un grupo de antropólogos a hacer un levantamiento de imagen en el pueblo mayo en Sinaloa. La historia la cautivó y la instó a investigar más:

“Un pascola -un personaje que inspira respeto- de la comunidad nos contó de sus tradiciones y sus cosas y, me empezó a describir todo en masculino: ‘el armero’, ‘el danzante’, y yo me quedé pensando y dije, ‘oye, ¿pero hay ?’ ‘¿No hay mujeres que sean parte de la fiesta?’ Él se quedó mirando como riendo y me dijo que eso no era posible.

Yo seguí preguntando porque no sabía de esto, yo era la única que no era antropóloga de este grupo y seguí preguntando. Me contó que hace tiempo había una arpera, y ella era de Pueblo Viejo, al día siguiente teníamos el día libre, y yo les dije los del equipo que iba a investigar acerca de esta arpera porque me llamó mucho la atención el que hubiera una mujer involucrada en las fiestas”, cuenta en entrevista con SinEmbargo.

Ana Laura fue acompañada por un grupo de mujeres antropólogas y comenzaron a preguntar de casa en casa hasta dar con las sobrinas nietas de la arpera donde conoció más su historia y su triste final, la que tomó como musa para escribir el guión del filme junto a Ana Paula Pintado.

“Estuvimos pensando como abordar la historia y decidimos que queríamos situarla en la época actual, y no queríamos que nuestra protagonista muriera sola y triste, como arpera. Decidimos que fuera una niña y que la arpera participara en el película, pero como una leyenda”.

Corazón de Mezquite tiene sólo a Ianis Guerrero como actor profesional, todas las demás personas que aparecen en la cinta son actores naturales y miembros de la yoreme que fueron castaedos para ser parte del filme. Este trabajo fue logrado en gran parte por el antropólogo Pablo Sánchez Pichardo que fue el vínculo entre la producción y el pueblo indígena, a quienes se les mostró en un inicio el guión para que pudieran ser aceptada la grabación en sus tierras y con su gente.