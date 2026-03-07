Corky Siegel cerrará la Temporada Gordon Campbell este domingo en Mazatlán

Con la maestría del legendario Corky Siegel y su espectáculo “Play and Sings the Blues”, este domingo 08 de marzo a las 12:00 horas culmina la décimo sexta Temporada Gordon Campbell, en el Teatro Ángela Peralta.

El maestro Gordon Campbell, director de orquesta y promotor cultural, expresó su profundo agradecimiento hacia el público y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por el éxito obtenido en esta edición, la cual destacó por su diversidad de géneros y excelencia artística.

Esta temporada rebasó todas mis expectativas. Estoy muy agradecido con Cultura Mazatlán y con la audiencia. Cerramos con este concierto lleno de gratitud y con la firme esperanza de volver el próximo año, compartió emocionado el músico de origen estadounidense.

Una leyenda del Blues en el escenario