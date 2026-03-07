Corky Siegel cerrará la Temporada Gordon Campbell este domingo en Mazatlán

Con la maestría del legendario Corky Siegel y su espectáculo “Play and Sings the Blues”, este domingo 08 de marzo a las 12:00 horas culmina la décimo sexta Temporada Gordon Campbell, en el Teatro Ángela Peralta.
El maestro Gordon Campbell, director de orquesta y promotor cultural, expresó su profundo agradecimiento hacia el público y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán por el éxito obtenido en esta edición, la cual destacó por su diversidad de géneros y excelencia artística.
Esta temporada rebasó todas mis expectativas. Estoy muy agradecido con Cultura Mazatlán y con la audiencia. Cerramos con este concierto lleno de gratitud y con la firme esperanza de volver el próximo año, compartió emocionado el músico de origen estadounidense.
Una leyenda del Blues en el escenario
Para el gran cierre, la temporada presenta a una figura de talla internacional: Corky Siegel. Reconocido mundialmente por su virtuosismo en la armónica y el piano, Siegel inició su carrera en los emblemáticos clubes de blues de Chicago y ha mantenido una relación estrecha con el público mexicano a lo largo de los años.
Campbell destacó que, tras el periodo de pandemia, el artista desarrolló un nuevo repertorio que los asistentes tendrán el privilegio de escuchar por primera vez en el puerto, obviamente es él cantando y tocando su famosa armónica. Difícil creer que con un pequeño instrumento así puede hacer tanta música, pero es reconocido internacionalmente, destacó.
El estilo: Una fusión de voz, piano y armónica que demuestra por qué Siegel es considerado un innovador del género.
El concierto de clausura se llevará a cabo este domingo 08 de marzo a las 12:00 horas en el majestuoso Teatro Ángela Peralta.
Los boletos
Orquesta, Primer y Segundo Balcón: 400 pesos
Tercer Balcón: 200
Disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.