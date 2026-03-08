Corky Siegel cierra con blues apasionado la Temporada Gordon Campbell en Mazatlán

Con un concierto lleno de energía, virtuosismo y cercanía con el público, el legendario músico estadounidense Corky Siegel cerró este domingo la Temporada Gordon Campbell 2026 en el Teatro Ángela Peralta, dejando una atmósfera de entusiasmo entre los asistentes.

El reconocido intérprete, considerado uno de los mejores armonicistas del mundo, ofreció el espectáculo Play and Sings the Blues, en el que mostró su talento tanto al piano como con la armónica, instrumentos con los que construyó un recorrido sonoro cargado de sentimiento, improvisación y estilo.

Desde los primeros compases, Siegel cautivó al público con su manera apasionada de interpretar el blues. S

u dominio escénico, combinado con una actitud cercana y espontánea, convirtió el concierto en una experiencia dinámica, en la que el artista no solo tocó y cantó, sino que también interactuó constantemente con los asistentes, quienes respondieron con aplausos entusiastas.

El programa abrió con Southwest Coast Blues, pieza que marcó el tono de la tarde con una interpretación vibrante en la que el piano surgió con naturalidad.

A lo largo de la primera parte del concierto, Siegel interpretó temas como De Ja Vous, Am I Wrong About You, México, Better Angels Prayer e Idaho Potato Man, mostrando su capacidad para alternar entre la intensidad del blues y momentos más íntimos y reflexivos.

Uno de los instantes más celebrados llegó con Billie Jean, tema en el que el músico dejó ver su versatilidad interpretativa, fusionando su estilo personal con un repertorio diverso que mantuvo cautiva a la audiencia.

Tras el intermedio, el concierto retomó fuerza con Queen Ida y continuó con piezas como Only Love Will Get Us There, Blues with a Feeling, de Little Walter, Always Thinking of You Darlin’ y Something Wrong, interpretaciones que reafirmaron la maestría del músico y su profundo vínculo con el género.

A lo largo de la presentación, Corky Siegel alternó con naturalidad entre la armónica, el piano y la voz, demostrando porqué es considerado un innovador del blues contemporáneo.

Su expresividad musical y la intensidad con la que ejecuta cada nota generaron momentos de complicidad con el público, que respondió con ovaciones y aplausos tras cada pieza.

El concierto también representó un emotivo cierre para la Temporada Gordon Campbell, un proyecto que durante su edición número 16 ofreció una programación caracterizada por la diversidad de géneros y la presencia de artistas de alto nivel.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Corky Siegel ha sido reconocido internacionalmente no solo por su virtuosismo en la armónica, sino también por su trabajo como compositor, pianista y cantante.

El artista inició su carrera en los emblemáticos clubes de blues de Chicago y ha recibido importantes distinciones, entre ellas el Chicago Blues Hall of Fame y el Chicago Lifetime Achievement Award.

Su regreso a Mazatlán resultó especialmente significativo, ya que el artista ha mantenido a lo largo de los años una relación cercana con el público mexicano.

La última vez que se presentó en el puerto fue en 2019, y ahora volvió para protagonizar el cierre de una temporada más de este tradicional evento que celebró a la música.

Entre aplausos y un ambiente de satisfacción compartida, Corky Siegel se despidió del escenario del TAP, dejando claro que el blues, interpretado con pasión y autenticidad, sigue siendo un lenguaje capaz de emocionar y conectar con el público.