Coro Ángela Peralta abre sus puertas a nuevos talentos

MAZATLÁN._ Con más de tres décadas de historia y un legado que lo posiciona como uno de los referentes corales más importantes de México, el Coro Ángela Peralta invita al público a sumarse a su próxima generación de voces.

Del 25 al 29 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas se llevará a cabo un curso de inducción gratuito en el salón de ensayos del coro, ubicado en el Centro Municipal de las Artes (Junto al Teatro Ángela Peralta).

Este curso de inducción representa una oportunidad única para integrarse a una agrupación que no solo canta, sino que también construye comunidad, inspira al público y mantiene viva la tradición operística y coral en la región.

Fundado en 1992 por el maestro Antonio González Guerrero, este coro comunitario ha visto nacer y proyectar a nivel nacional e internacional a figuras como Carlos Osuna, Marysol Calles, Adán Pérez y Radha Murillo, entre otros. Su trayectoria incluye la participación en óperas icónicas como La Traviata, Turandot, Carmen, Madama Butterfly y Rigoletto, y conciertos de música sinfónica, oratorios, música mexicana, siempre con un sello de disciplina, pasión y excelencia vocal.

Desde 2018, la dirección artística está a cargo de la soprano y maestra de canto María Murillo, quien ha fortalecido el legado del coro y lo ha consolidado como un motor del desarrollo cultural local, al reducir costos de producción de óperas y fomentar el talento artístico de Mazatlán.

Unirse al Coro Ángela Peralta es más que aprender a cantar, es formar parte de una historia viva del arte en Mazatlán.

Informes: 669 982 4447 Fechas: 25 al 29 de agosto de 7:00 a 9:00 pm

Lugar: Centro Municipal de las Artes

Costo: Gratuito