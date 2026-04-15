Coro Ángela Peralta brilla en la tradicional expo artesanal

La tradicional expo artesanal organizada por la Federación Mexicana de Artesanos se consolida como un espacio no solo para la venta de productos, sino también como una plataforma cultural abierta al talento local, gracias a la creación de un foro artístico accesible para todo el público en el que brilló el talento de los solistas del Coro Ángela Peralta.

Los artistas del Centro Municipal de las Artes mostraron su talento al interpretar boleros y música ranchera acompañados por el maestro Luis Ornelas en la guitarra. Al cantar, enchinaron la piel y endulzaron el alma con temas como: Cielo Rojo, La mentira; sabor a mí, Historia de un amor, Reloj, Acá entre nos, La gloria eres tú, entre otras melodías que revivieron los más bellos momentos de la mente del público.

La maestra María Murillo, directora del Coro Ángela Peralta, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido cultural de la ciudad.

“Es muy importante acudir a estas invitaciones, porque se genera un vínculo entre lo que hacen los artesanos y las instituciones culturales. Esto permite diversificar al público y fortalecer la colaboración entre distintos sectores”, expresó.

Participaron los solistas: Ángel Trejo, Itzel Furichi, Paulina Soria, Nury Espinoza, Yolanda Lizárraga, Roberto Sánchez, Raquel Gutiérrez, Jorge Palacios, María Murillo, y Óscar Urquidy.

Al finalizar el Coro Ángela Peralta recibió un reconocimiento de la Federación Mexicana de Artesanos, por su destacada actuación en el foro que lucha por la preservación y promoción de las tradiciones culturales y artesanales de México.

La maestra Corina Mendía explicó que los artesanos montan su escenario, traen a sus artistas y generan este espacio que es muy valioso, sobre todo ante la falta de plataformas para los nuevos talentos.

El foro está diseñado como un espacio incluyente donde cualquier persona puede participar, ya sea en declamación, música, danza o poesía. “Aquí se le da oportunidad a todos. Si sabes tocar, bailar o recitar, este espacio está abierto para ti”, añadió.

Las actividades se llevarán a cabo todos los domingos hasta el 27 de abril.