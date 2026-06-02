Coro Ángela Peralta celebrará 34 años formando voces y transformando vidas

A casi 35 años de historia, el Coro Ángela Peralta continúa demostrando que la música es mucho más que una disciplina artística: es una herramienta de transformación social, formación humana y construcción de comunidad.

En conferencia, realizada en Casa Haas, se anunciaron los detalles del concierto “A Dos Pianos: Gala de Reencuentro”, que se celebrará el próximo 20 de junio en el Teatro Ángela Peralta.

Ahí, estuvo la directora del Coro Ángela Peralta, María Murillo; el maestro Antonio González, fundador de la agrupación, y la maestra Zoila Fernández, representante del Instituto de Cultura, quienes reflexionaron sobre el legado que ha dejado el coro en generaciones de mazatlecos.

Más que anunciar un concierto, el encuentro se convirtió en una reflexión sobre el valor de la educación artística en tiempos complejos y sobre la importancia de ofrecer a los jóvenes espacios donde desarrollar sus talentos y construir proyectos de vida.

Murillo destacó que el arte representa una alternativa fundamental frente a los escenarios de violencia y crisis de valores que enfrenta la sociedad.

“Hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes haciendo arte en el norte del país, a veces esa parte de la realidad no se resalta lo suficiente. El arte cambia el foco de lo que consideramos importante y les ofrece a los jóvenes una meta distinta, basada en la disciplina, el esfuerzo y el desarrollo personal”, expresó.

La directora compartió además una emotiva anécdota de sus primeros encuentros con el maestro Antonio González, cuando escuchó por primera vez a un cantante de ópera interpretar en vivo sin amplificación.

“Fue mágico descubrir de lo que era capaz la voz humana, esa experiencia marcó a toda una generación y es algo que seguimos viendo hoy en los jóvenes que llegan al coro y descubren capacidades que desconocían tener”, recordó.

Zoila Fernández subrayó la importancia de la transmisión del conocimiento entre generaciones, un proceso que ha permitido consolidar proyectos artísticos de largo aliento en Mazatlán.

“Los maestros tenemos la responsabilidad de transmitir lo aprendido. Hoy vemos cómo la semilla sembrada hace décadas sigue dando frutos en nuevas generaciones de músicos, cantantes y artistas. Esa es una de las grandes fortalezas culturales de Mazatlán”, señaló.

Antonio González, quien fundó el coro hace 34 años, resaltó que el arte pertenece a toda la sociedad y representa una oportunidad para descubrir talentos que muchas veces permanecen ocultos.

“Las capacidades están ahí, solamente hay que despertarlas. A nosotros nos corresponde compartir lo que sabemos para que otros puedan desarrollarse, eso es lo más importante, la transmisión de generación en generación”, comentó.

El maestro agregó que durante su reciente visita a los ensayos pudo constatar el entusiasmo y potencial de los nuevos integrantes de la agrupación.

“Vi muchos jóvenes con capacidad y con ganas de hacer algo importante con su vida. Eso llena de esperanza”, expresó.

Murillo reveló que a lo largo de más de tres décadas cerca de mil personas han formado parte del Coro Ángela Peralta, cifra que refleja el impacto educativo y cultural del proyecto.

Actualmente trabajan en la creación de una base de datos que permita reunir a ex integrantes de la agrupación con miras a futuras celebraciones.

La conmemoración del aniversario tendrá como marco el concierto “A Dos Pianos: Gala de Reencuentro”, una velada que reunirá a destacados intérpretes en un programa dividido en dos partes.

La primera estará dedicada al “Concierto para dos pianos en Re Bemol Opus 38”, de Aram Khachaturian, interpretado por Antonio González y Sergio Castellanos.

Posteriormente, el público podrá disfrutar una selección de escenas de las óperas Pagliacci y Cavalleria Rusticana, con las voces de José Manuel Chú, Juan Fernando Martínez, Marysol Calles y Gabriela Vadillo, acompañados por el Coro Ángela Peralta.

El concierto se realizará el viernes 20 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, en una noche que promete celebrar no sólo la trayectoria de una agrupación emblemática, sino también el poder transformador de la cultura en la vida de las personas.

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Evento: Concierto A Dos Pianos: Gala de Reencuentro

Fecha: 20 de junio

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 19:00 horas

Boletos: Taquillas del teatro

Costo: 350 pesos, Orquesta; 300 pesos, Primer balcón; 250 pesos, Segundo balcón y 200 pesos Tercer balcón.