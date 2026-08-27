Coro Ángela Peralta inicia curso inducción con alta asistencia en Mazatlán

Un total de 35 aspirantes iniciaron el curso de inducción gratuito del Coro Ángela Peralta en Mazatlán, superando las expectativas de convocatoria. El taller busca integrar nuevos talentos mayores de 15 años al canto coral sin requerir experiencia musical previa.

La asistencia de los 35 aspirantes al Centro Municipal de las Artes superó las proyecciones iniciales. El taller está dirigido a personas mayores de 15 años y no requiere conocimientos musicales previos, permitiendo a los interesados dar sus primeros pasos en la música coral.

El Coro Ángela Peralta, con trayectoria en Mazatlán, ha contribuido a la oferta cultural de la ciudad mediante la formación musical y presentaciones públicas, estableciéndose como un espacio para el desarrollo artístico.

María Murillo, directora del Coro Ángela Peralta, expresó satisfacción ante la respuesta del público local.

“Las puertas del coro permanecen abiertas para cualquier persona interesada en sumarse, incluso si no logró asistir al curso de inducción inicial”, indicó.