Coro Infantil de Cultura cautiva con mágica noche de villancicos en la Plazuela Machado

La emocionante atmósfera navideña arropó la actuación del Coro Infantil del Instituto Municipal de Cultura, en la Plazuela Machado, escenario de un memorable concierto de villancicos que deleitó a cientos de espectadores.

Bajo la dirección de la reconocida soprano y maestra Mariela Angulo, las noveles promesas del canto mazatleco ofrecieron un regalo musical inolvidable.

Acompañados al piano por el maestro Sergio Castellanos, los integrantes del Coro demostraron su notable calidad vocal e impecable formación artística.

El repertorio cruzó fronteras al ofrecer un viaje navideño a través de melodías interpretadas en español, inglés y alemán, un detalle que causó especial admiración entre los visitantes extranjeros que llenaban el concurrido sitio.

Temas emblemáticos como la emotiva “Noche de Paz”, la festiva “We wish you a merry christmas”, la alegre “Campana sobre campana”, y la vibrante “Feliz Navidad”, junto a “Keep christmas with you” y “Freude” (Alegría), fueron interpretados, despertando el espíritu navideño de la audiencia.

En respuesta, cientos de asistentes regalaron nutridos aplausos y elogios y decenas de personas no dudaron en inmortalizar el momento, grabando con sus teléfonos la actuación de estos talentosos artistas en formación en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

Con actuaciones de este nivel, el Coro Infantil del Instituto de Cultura de Mazatlán no solo confirma su excelencia y disciplina artística, sino que también reafirma su posición como uno de los grupos infantiles más destacados y sólidos de Sinaloa y la región Noroeste del país.