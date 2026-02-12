$!Coronación del Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán

El traje del Príncipe Real, Guillermo Orrante, representa las Trompetas; Víctor, Marqués Real, representa el tambor y Romeo, Duque Real, las baquetas.

La cauda mide 3 metros y medio, y está inspirada en el mar de Mazatlán. Es la esencia del agua del mar.

El traje del Rey de la Alegría Javier Osuna mejor conocido como “El Chiras”, está inspirado en el ritmo y la alegría, que es la tambora y el arlequín. Es en color azul l, y está bordado de cristal, hay canutillo, lentejuela y bordado de cascabelea y campanas , todo está tratado para sopesar la húmeda de Mazatlán y para que el traje de conserve por año, así lo explicó su creador, el coreógrafo y diseñador Pablo Navarrete.

En un ambiente de fiesta, mazatlecos y visitantes disfrutan esta noche del espectáculo previo a la coronación de Javier Osuna, El Chiras, como Rey de la Alegría.

“Somos gente de sal y sol, dónde el mar brinda el ritmo y la tambora el sentimiento”, dio inicio la coronación de Javier I, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Así entre bailes del folclor mexicano, Daniel Osuna, Rey de la alegría del Carnaval de 2001, recibió su homenaje.

Posteriormente, arribó al escenario Brayan I, quién saludó al público presente.

"Ser el rey de la alegría ha sido el mayor honor de mi vida he tenido el privilegio de ver el carnaval desde una perspectiva única y siendo el corazón de nuestra gente viendo la luz de los ojos de los niños y la emoción en el rostro de los adultos, este título no solamente es un símbolo de Mazatlán, es un gran sueño, gracias”, se dejó escuchar en el sonido local mientras Brayan I, se despidió como Rey de la Alegría 2025.

Víctor y Romeo, Marqués y Duque de esta edición, para posteriormente recibir al Príncipe Real, Guillermo Orrante, quienes subieron a lo más alto del escenario.

Al ritmo de la trompeta llegó para recibir su corona, el nuevo soberano Javier I, “ El Chiras”. Y al ritmo del Pato Asado, y vestido con un atuendo en azul y dorado, saludó a los presentes en el estadio Teodoro Mariscal.

Su graciosa majestad Anahí I, Reina del Carnaval 2026, arribó al escenario para coronar a Guillermo Orrante, Príncipe Real.

El momento cumbre llegó cuando, su graciosa majestad Anahí I, procediera a coronar a Javier I “ El Chiras”, con lo que se dejaron escuchar los fuegos artificiales en el cielo porteño.