$!Coronan a Eileen I como Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026

“En Mazatlán no solo trae olas, también trae historia al ritmo de la tambora”, al momento que se dejó escuchar la melodía Ay mi Mazatlán, y los Palillos Chinos.

Con ambas melodías, arribó a los más alto del escenario uno de los símbolos de la máxima fiesta del puerto: El Niño, con lo que dio inició la ceremonia de coronación de Eileen I, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026.

Instrumentos de una tambora y delfines entre olas se dejaron ver al momento que arribó la reina de plata Aida García Verde, Reina Infantil del Carnaval 2001.

Posteriormente, Ángela Salazar, Reina Infantil 2025, saludo al público, en tanto por el sonido local se dejó escuchar su mensaje de despedida, dónde agradeció el cariño que recibió a lo largo de su reinado.

“Hoy estoy aquí llena de gratitud y emoción, ser Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán ha sido una experiencia que me ha enseñado a soñar, hacer fuerte y a creer en mí y lo guardaré como uno de los recuerdos más bonitos de mi vida”, comentó en su mensaje de despedida en donde agradeció todas las muestras de cariño de los mazatlecos.

Al ritmo del Palo Verde fue anunciada la llegada de Noelia I, Reina de la Poesía, quién portado un vestido verde agua, realizó su pasarela hacía lo alto del escenario.