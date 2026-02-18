Coronan a Maribel Ojeda como la nueva Reina Internacional del Pacífico 2026

En el marco de la máxima fiesta porteña, el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, se llevó a cabo el certamen para elegir a la nueva soberana de la belleza internacional, resultando ganador Maribel Cristina Ojeda Rodríguez (Miss Global México 2026).

La nueva soberana, quien también ostenta el título de Miss Global México 2026, cautivó al selecto jurado calificador y al público asistente. El certamen lo ganó Maribel Cristina Ojeda Rodríguez, quien obtuvo el título de Reina Internacional del Pacífico.

Cristina Yamileth Meza Rodríguez (Miss Planet México), obtuvo el título de Primera Princesa; Vanessa Pineda (Miss Guerrero), 2° Princesa; Reina de la Amistad: Johana Guadalupe Uriarte Quintero (Reina Latina México 2026); Mejor Traje Típico: Vanessa Pineda, por su espectacular representación cultural.

La tarea de elegir a la ganadora recayó en un panel de expertos ligados a la tradición y el diseño del Carnaval: Sodelva Ríos, diseñadora de los ajuares reales, Pedro Briseño, Anahí, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 y Mariana, Reina de los Juegos Florales 2026.

Como parte de sus actividades oficiales, la nueva Reina y las embajadoras internacionales engalanaron los majestuosos desfiles del domingo y martes de Carnaval, compartiendo la alegría y la cultura de sus respectivos lugares de origen con los miles de mazatlecos y turistas que se dieron cita en el malecón.

El certamen contó con la participación de un grupo de mujeres que representó diversos títulos y regiones: Sofía Mariel Contreras Zúñiga (Princesa Real Fiestas Patrias DH), Jennifer Alexa Herrera Ramírez (Virreina Fiestas Patrias DH), María Fernanda Ramírez Cruz (Miss Top Model Colombia), la ahora soberana Maribel Cristina Ojeda Rodríguez (Miss Global México 2026), Cristina Yamileth Meza Rodríguez (Miss Planet México), Yosselyn Adilene Meza Rodríguez (Universal Woman México), Johana Guadalupe Uriarte Quintero (Reina Latina México 2026), Dayana Hernández Pérez (Miss Planet Internacional), Vanessa Pineda (Miss Guerrero), Francheska Vazquez Villareal (Srta Baja California), Pety Vianey Juárez Elizalde (Mexicana Universal Sinaloa), Gloria Itzel Carrillo Morales (Reina Internacional del Pacífico 2025), Carolina Ruelas Pano (Miss Intercontinental México), Yacira J.Loc Avena (Señora México Internacional 2024) y Francia Montserrat Cortés Sandoval (Miss Charm México).