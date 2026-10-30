Crea Julio Fernando dos catrinas que fusionan tradición y fantasía

Con bordados, cristales, plumas y detalles elaborados cuidadosamente, el diseñador y vestuarista mazatleco Julio Fernando creó dos catrinas que combinan la tradición del Día de Muertos con elementos de fantasía y la majestuosidad del Carnaval de Mazatlán.

Con apenas 21 años, el joven dio vida a “Sacra Carmesí” y “Reina del Mictlán”, dos propuestas que reflejan su creatividad, técnica y dedicación, además de rendir homenaje a las tradiciones mexicanas desde una perspectiva artística.

Cada creación tiene un significado propio, “Sacra Carmesí” simboliza el amor que permanece más allá de la ausencia, mientras que “Reina del Mictlán” representa el encuentro entre el misticismo de las raíces mexicanas y la alegría de la máxima fiesta porteña.

Para lucir estas piezas, Julio Fernando contó con la participación de Karen Cabrales, reina del Carnaval de Mazatlán 2013, quien portó “Sacra Carmesí”, y Yamile Zataráin, reina de los Juegos Florales 2019, quien modeló “Reina del Mictlán”.

El proyecto también reunió a profesionales mazatlecos que contribuyeron con su talento en distintas áreas, Martha Quiroz estuvo a cargo del maquillaje; Nohemí Arauz realizó los peinados y el fotógrafo Jerónimo Moreno capturó los detalles y la propuesta visual de ambas catrinas.

A través de estas creaciones, el joven diseñador muestra el potencial de las nuevas generaciones en el ámbito del arte y el vestuario, al tiempo que destaca la colaboración entre creadores locales para impulsar propuestas que mantienen presentes las tradiciones y la identidad cultural de Mazatlán.

Julio Fernando prepara además una sorpresa para este domingo 1 de noviembre, con la que dará continuidad a este proyecto artístico.