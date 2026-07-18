Crean con el arte espacios para la inclusión

En el espacio íntimo que brinda la Sala 2 del Masin, dedicada a la escultura, se sentía un ambiente diferente. El lugar estaba ambientado con objetos cotidianos de la casa de la abuela, como una consola, discos de acetato, un reloj de pared y libreros de madera en los que fueron colocadas las piezas que forman parte de la exposición.

En esa misma muestra inclusiva, el resto de los asistentes pudo, a través de la museografía, dialogar con objetos comunes o cotidianos que bien podrían encontrar en la sala de su casa.

Personas con discapacidad visual tuvieron la oportunidad de apreciar el arte con su sentido del tacto en la exposición “Diálogos en el espacio. Colectiva de escultura”, inaugurada en el Museo de Arte de Sinaloa.

Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, e Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa, dieron la bienvenida a la muestra.

Avilés Ochoa destacó que el museo más importante de Sinaloa no podía estar ausente ante las nuevas políticas de acceso a la cultura, por lo que desde hace algunos meses se ha estado dialogando con personas con discapacidad, en especial con discapacidad visual.

Destacó que, en más de 30 años, llega al Masin una exposición en la que no se podrá diferenciar de buenas a primeras entre lo que es una obra de arte y lo que es un objeto común, producto de la selección de piezas escultóricas que resguarda el museo.

“Se han recibido poco más de 150 piezas del Programa de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que los artistas pagan sus impuestos con su propia obra. Esto ha permitido aumentar el patrimonio del museo, que de por sí es valiosísimo; de hecho, estas piezas recibidas a través de este programa están valuadas en poco más de 16 millones de pesos”, señaló.

“Todas las piezas son parte de este acervo y se busca que, a partir de ahora, podamos abrir este patrimonio del museo para que sea apreciado por personas con discapacidad. En este caso, las personas con discapacidad visual podrán disfrutar el arte a través del tacto”.

Álvarez Otáñez se refirió a esta exposición como un acto muy especial para el Isic y el museo, ya que la idea central es que se pueda dar este diálogo entre las obras de arte y los objetos cotidianos que tenemos en nuestras casas, todo a través de una museografía adecuada para mostrar las esculturas de una manera diferente y apreciarlas mejor.

La muestra —que busca romper las barreras tradicionales de los museos al permitir que personas con discapacidad visual vivan la experiencia de apreciar el arte mediante el sentido del tacto— reúne piezas elaboradas en una rica diversidad de materiales como barro, bronce, cerámica, acero, cristal, lana y cantera. Entre los artistas destacan Ángela Gurría, Antonio López Sáenz, Carlos Luna, Sebastián, Marta Palau, Maribel Portela, Aldo Chaparro y Damián Ortega, entre otros.

De esta forma, “Diálogos en el espacio” permitió a personas como Alejandro, quien tiene discapacidad visual, tener un acercamiento íntimo con el arte a través del tacto para, de esta manera, reconocer el volumen, la forma y la materia.