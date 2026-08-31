Crean historias escritas y visuales en taller de fanzines

Jóvenes de Culiacán crearon historias escritas y visuales durante un taller de elaboración de fanzines en el Isic. La actividad, impartida por Anitza Nadezhda Quiroz, promovió la expresión libre y el desarrollo emocional de los participantes.

Momentos de relajación y creatividad vivieron los asistentes al taller, realizado el 27 y 28 de agosto en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.

“La idea era que los jóvenes dejaran fluir sus emociones y dieran paso a la creación libre de historias, desde su propio contexto personal”, indicó Anitza Nadezhda Quiroz, mediadora de lectura y responsable del taller.

La mediadora explicó que los momentos de paz se alcanzaron contando pasatiempos, escribiendo textos poéticos y realizando fanzines tipo collage, así como dibujos.

Un fanzine es una publicación independiente y artesanal, con tirajes reducidos y libertad creativa. Nació para que aficionados y artistas compartieran ideas sin editoriales tradicionales, como en las comunidades de ciencia ficción de los años 30 en Estados Unidos e Inglaterra.

En los años 70, con el surgimiento del punk, los fanzines se convirtieron en una forma de comunicación entre jóvenes. En Latinoamérica y México fue utilizado por integrantes de movimientos anarquistas y punks.

Raúl Francisco Quiroz Millán, jefe del Departamento de Salas de Lectura, destacó que el taller de elaboración de fanzines se convocó como una alternativa para el desarrollo emocional y creativo de adolescentes y adultos, a través de ejercicios introspectivos de lectoescritura, dibujo e ilustración.

Quiroz Millán agregó que los fanzines pueden ser una estrategia que los mediadores de Salas de Lectura de Sinaloa desarrollen en sus espacios, tanto con niños como con adultos.

Mencionó que, en lo sucesivo, se desarrollará una serie de talleres de formación y capacitación enfocados a fortalecer el trabajo que realizan los mediadores de salas y círculos de lectura en Sinaloa.