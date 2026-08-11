Cultura
|
Curso de verano

Crean los niños superhéroes con Georgina Martínez

El taller se lleva a cabo en la Biblioteca ‘Rosa María Peraza’, donde niños y niñas estimulan su imaginación y se divierten
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/08/2026 13:22
11/08/2026 13:22

Ya inició el curso de verano “La creación de mi superhéroe” que será impartido por Georgina Martínez Montaño en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, para niños y niñas durante esta semana.

¿Para ustedes quién es su superhéroe?, preguntó la escritora Georgina Martínez a los pequeños. Las vocecitas de los niños y niñas participantes se dejaron escuchar emocionados: mi papá, el hombre araña, Naruto, mencionaron algunos.

Así comenzó el taller que combina narrativa. Artes visuales y actividades creativas y lúdicas. Entonces, la maestra explicó que para crear al Superhéroe empezarían elaborando para él un acta de nacimiento.

  • $!Los pequeños realizan diversas actividades.
    Los pequeños realizan diversas actividades.
  • $!Georgina Martínez escucha las inquietudes de los pequeños y los guía a crear la mejor obra.
    Georgina Martínez escucha las inquietudes de los pequeños y los guía a crear la mejor obra.

Vamos a ponerle nombre y apellido, dijo Georgina; cómo le dicen, cuándo nació, dónde (en la Tierra o en otro planeta). Cómo es física y emocionalmente: fortalezas, debilidades. Qué superpoder tiene, otros poderes, qué objetos utiliza. Y cuál es su historia.

Somos una empresa editorial, les comentó Georgina (como Marvel, se escuchó entre los chiquillos), y vamos a crear nuestro propio Superhéroe y lo vamos a dibujar.

Más de una veintena de niños y niñas fascinados con la idea, respondieron a la invitación del Instituto Municipal de Cultura Culiacán para participar en este curso de verano.

#Cultura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube