Crean los niños superhéroes con Georgina Martínez

Ya inició el curso de verano “La creación de mi superhéroe” que será impartido por Georgina Martínez Montaño en la Biblioteca “Rosa María Peraza”, para niños y niñas durante esta semana.
¿Para ustedes quién es su superhéroe?, preguntó la escritora Georgina Martínez a los pequeños. Las vocecitas de los niños y niñas participantes se dejaron escuchar emocionados: mi papá, el hombre araña, Naruto, mencionaron algunos.
Así comenzó el taller que combina narrativa. Artes visuales y actividades creativas y lúdicas. Entonces, la maestra explicó que para crear al Superhéroe empezarían elaborando para él un acta de nacimiento.
Vamos a ponerle nombre y apellido, dijo Georgina; cómo le dicen, cuándo nació, dónde (en la Tierra o en otro planeta). Cómo es física y emocionalmente: fortalezas, debilidades. Qué superpoder tiene, otros poderes, qué objetos utiliza. Y cuál es su historia.
Somos una empresa editorial, les comentó Georgina (como Marvel, se escuchó entre los chiquillos), y vamos a crear nuestro propio Superhéroe y lo vamos a dibujar.
Más de una veintena de niños y niñas fascinados con la idea, respondieron a la invitación del Instituto Municipal de Cultura Culiacán para participar en este curso de verano.