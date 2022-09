En este primer concierto, estrenarán Urbano, una obra de Marcela Rodríguez, e interpretarán la Sinfonía No. 5 de Beethoven.

Recordó que la OSSLA ya ha interpretado música sinaloense con anterioridad y la recibe bien.

“Es una sinfónica que le gusta mucho la tradición y debo decir algo, la música popular y la clásica no han estado lejos, una es hija de otra, los ciclos armónicos vienen directamente de la música clásica, la música sinaloense cerca de cierto segmento de la música clásica europea, hay una gran afinidad”.

Otra novedad para esta temporada es la apertura de la Orquesta a los estudiantes de diversos niveles escolares, para que puedan asistir a los ensayos generales que, generalmente se dan los jueves por la mañana, con lo cual se espera atender a 5 mil niños y jóvenes.

La temporada

El programa No. 2 tendrá dos funciones, una el jueves 22 de septiembre en el Teatro Pablo de Villavicencio, y otra el viernes 23 en el Auditorio Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, ambos a las 20:00 horas, y el programa se integra con las piezas Peer Gynt Suite no. 1, de Edvard Grieg; Fantasía brillante sobre Carmen, de Georges Bizet, con arreglos de Borne, y con el flautista Marko Krötzsch como solista. Tras el intermedio, se interpretará la Sinfonía No. 6 Pastoral, de Beethoven.