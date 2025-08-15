Crearán banda tradicional infantil y juvenil de Choix, en septiembre

El Instituto Sinaloense de Cultura y el Ayuntamiento de Choix trabajarán conjuntamente para impulsar la creación de una banda tradicional infantil y juvenil, a partir de septiembre, entre otros proyectos de desarrollo cultural de ese municipio del norte de Sinaloa.

La reunión fue presidida por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general de Isic, y la presidenta municipal de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, y participaron Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística del Isic, y Diego Rojas, coordinador del Sistema Estatal de Fomento Musical, así como Iván Rábago, director de Cultura y otros funcionarios.

Informaron que la Banda Infantil y Juvenil de Choix se echará a andar con recursos de los tres niveles de gobierno y el Isic colaborará a través del Sistema Estatal de Fomento Musical, que en la entidad cuenta ya con más de 20 orquestas sinfónicas y coros infantiles y juveniles, así como bandas tradicionales en diversos municipios, y de las cuales originalmente al inicio de este gobierno se recibieron 10 agrupaciones.

Además, ambas instituciones acordaron apoyarse mutuamente para la realización en ese municipio del Festival Cultural Sinaloa 2025 -que organiza el Isic- y del Festival Cultural José Ángel Espinoza Ferrusquilla -promovido por el Ayuntamiento- los cuales se realizarán paralelamente durante el mes de octubre próximo.

Otro de los compromisos fue el de apoyar al Ayuntamiento en la gestión para echar a andar una Escuela de Iniciación Artística Asociada del INBAL para el próximo año, a fin de fortalecer el cultivo de las diversas disciplinas artísticas entre las nuevas generaciones de niños y jóvenes de ese municipio.

Una Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) es un programa que ofrece formación artística inicial para niños y jóvenes en áreas como artes plásticas, música, teatro y danza, con el objetivo de desarrollar habilidades y actitudes artísticas, sin necesidad de conocimientos previos, a través de un enfoque interdisciplinario.