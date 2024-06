En el Centro de Literatura, donde se exhibe la exposición Casas para un poema: Cien mujeres que escriben, de Martha Romero, las artistas comentaron que no es muy común que alguien haya organizado una exposición de libros de artista.

Martha Romero comentó que mucha gente se pregunta qué es libro de artista y hay muchas definiciones al respecto, pero en general no es un libro sobre arte ni que hable sobre un artista.

“Puede o no tener textos y puede o no tener imágenes; también puede tener imagen y texto o no tenerlas, es un poco raro, pero eso es libro de artista, que está hecho o lo puede hacer un artista de cualquier disciplina y con cualquier material pero que tenga un hilo conductor”.

Agregó que se le confunde con las libretas con bocetos y notas de un artista, pero tiene muchas vertientes porque aunque se puso en boga en los años 60, con Marcel Duchamp y La caja verde (La boîte verte, 1934), el libro de artista es muy libre.

“Abarca cualquier tema, es inclusive, lo puede hacer cualquier artista, lo puedes hacer con cosas que te encuentras, como las recicladas, y en la actualidad lo estamos creando muchos los artistas visuales para expresarnos”.

Sandra Robles comentó que un libro de artista es una obra muy personal, muy íntima, que rompe todos los esquemas del arte.

“Es un objeto tridimensional, sin límites, muy flexible, amplio, e inscrito en el formato que deseemos y con piezas concisas para cumplir y ampliar nuestro concepto visual; es además un objeto democrático en el arte y con un lenguaje muy poderosos”, precisó.

Mayra Zazueta -miembro de un colectivo que integran estas tres mujeres y Antonio Rembao - abundó sobre la intención de concretar este año un salón del libro de artista, del cual se están en proceso de búsqueda de apoyos y en su momento se convocará a todos los artistas deseosos de participar.