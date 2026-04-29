Cri Cri cobra vida desde la mirada de una nueva generación

MAZATLÁN._ En el escenario, la fantasía de Francisco Gabilondo Soler vuelve a latir con fuerza. Compositor, narrador y creador del entrañable “Grillito Cantor”, su obra marcó generaciones en México al construir un universo musical infantil con profundidad artística, ingenio narrativo y un alto valor formativo. A través de sus canciones, Cri Cri no solo entretuvo: educó, sensibilizó y dejó un legado que, décadas después, continúa vigente en la memoria colectiva. Hoy, ese legado cobra nueva vida en el espectáculo Cri Cri “El Grillito Cantor” con cinco funciones este 29 y 30 de abril en el Teatro Ángela Peralta. En esta producción del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, niñas, niños y jóvenes del Centro Municipal de las Artes reinterpretan su repertorio desde la música y la danza. Entre ensayos, partituras y coreografías, una nueva generación de artistas se apropia del universo de Cri Cri para darle una dimensión contemporánea, donde la disciplina artística convive con la emoción genuina de la infancia. Uno de ellos es Alfredo Herrejón, de 14 años, integrante de la Orquesta Juvenil del CMA, quien ha construido su camino musical desde muy temprana edad.

Alfredo Herrejón, de 14 años, integrante de la Orquesta Juvenil del CMA.

“Empecé como entre los cinco y seis años con la trompeta, y luego fui entrando a más cosas como el coro, la batería y el piano”, comparte. Hoy, para este concierto, su instrumento será la tuba, reflejo de la adaptación constante que implica la formación musical. “Voy a tocar la tuba porque me pusieron brackets y ya no me queda tan cómoda la trompeta”. Para Alfredo, interpretar Cri Cri implica transmitir emoción: “Hay que hacerlo de forma muy vivaz y siempre transmitiendo algo bonito”. Incluso reconoce la complejidad del repertorio: “Son piezas muy elaboradas, con muy buena teoría musical y arreglos”. Desde otra perspectiva, la violinista Emily Airam Robles Espinoza, de 20 años, encuentra en Cri Cri un vínculo directo con la memoria. “Es mi infancia, me ha traído muy buenos recuerdos desde pequeña”, afirma.

Emily Airam Robles Espinoza, de 20 años, encuentra en Cri Cri un vínculo directo con la memoria.

Integrada en la Orquesta Juvenil del CMA e invitada en ocasiones a la Camerata Mazatlán, Emily reconoce que estas canciones también marcaron su aprendizaje musical. “Fueron de mis primeras piezas con el violín, me motivaban a seguir porque siempre quise ser violinista”. Su conexión emocional se concentra en La muñeca fea: “Me da nostalgia, me hace recordar mi infancia”. Para ella, este repertorio sigue vigente porque construye identidad: “Es importante para que los niños tengan una infancia bonita, con recuerdos que puedan conservar”.

Denisse del Río Acosta, bailarina de la Escuela de Ballet Clásico del CMA.