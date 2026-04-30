‘Cri Cri’ vuelve a escena con un repertorio lleno de imaginación

El espectáculo Cri Cri, el Grillito Cantor, producción especial para celebrar el Día de la Niñez, fue un montaje escénico integral en el que la música de Francisco Gabilondo Soler se transformó en danza, teatro y canto a través de un numeroso elenco infantil y juvenil formado en el Centro Municipal de las Artes.

La propuesta reunió a alumnos del Taller de Teatro del CMA como narradores, a estudiantes de la Escuela Municipal de Ballet Clásico, a músicos de la Camerata Mazatlán y de la Orquesta Juvenil de Cultura, así como a voces infantiles y juveniles que dieron vida a los cuadros inspirados en las canciones más emblemáticas del “Grillito Cantor”.

El espectáculo

Bajo la creación coreográfica de Ana Paola Villegas Loaiza, Edelyss Bernal Hernández, Aura Patrón Mora, Carlos Cervantes Trejo y Sandra Fernández Hernández, el programa incluyó clásicos como La marcha de las vocales, La patita, Los cochinitos, El ropero, El chorrito, La muñeca fea, Negrito sandía, Ratón vaquero y La negrita cucurumbé.

En el ámbito musical, el montaje contó con el Coro Infantil del CMA, dirigido por Mariela Angulo Osuna, y alumnos de la Licenciatura en Canto bajo la dirección de Juan Pablo García.

El acompañamiento instrumental fue realizado por la Orquesta Juvenil del CMA, dirigida por Juan Carlos Chavarría, y la Camerata Mazatlán bajo la batuta de Sergio Freeman.

Con esta estructura dinámica, Cri Cri se consolidó como un ejercicio escénico que articula la formación artística del CMA con la recuperación del repertorio infantil mexicano, cerrando entre fuertes aplausos de la comunidad mazatleca.