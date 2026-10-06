Cristina Rivera Garza, entre las apuestas para el Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca anunciará el Nobel de Literatura 2026 este 8 de octubre. Escritoras como la china Can Xue, la canadiense Anne Carson y la mexicana Cristina Rivera Garza lideran las quinielas en Estocolmo, impulsadas por su visibilidad y recientes reconocimientos.

Cada año, la institución con sede en Estocolmo otorga este reconocimiento a la obra más destacada en una dirección ideal, siguiendo el testamento de Alfred Nobel. A pesar del hermetismo oficial, la especulación pública comienza meses antes del fallo, alimentada por lectores, críticos y plataformas de predicción.

A diferencia de otros certámenes culturales que publican listas de finalistas, el proceso del Premio Nobel de Literatura guarda un secreto absoluto. La organización mantiene oculta toda la información relacionada con las nominaciones y las deliberaciones de los jueces durante un periodo de 50 años. Esta regla impide confirmar si los favoritos actuales están realmente siendo considerados por el comité.

Para la edición de 2026, autoras como Can Xue, Anne Carson y Cristina Rivera Garza figuran como los perfiles principales para recibir el galardón. Estos nombres no provienen de comunicados oficiales, sino de las tendencias en sitios de apuestas y foros especializados como Ladbrokes y Kalshi.

La casa Ladbrokes, por ejemplo, pone como su principal favorito al japonés Haruki Murakami, seguido de la escritora china Can Xue, la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas.

En la plataforma de predicción Kalshi, los favoritos para el Nobel de Literatura 2026 están liderados por el escritor indio Amitav Ghosh y la canadiense Anne Carson

La presencia de Cristina Rivera Garza destaca tras haber ganado el Premio Pulitzer en 2024, un hecho que incrementó su visibilidad internacional. La escritora mexicana cuenta con trabajos en poesía, narrativa y ensayo.

Ante la regla no escrita de la alternancia de género, que este año apunta a una escritora, casas de apuestas y voces locales analizan las opciones de eternas candidatas.

El Nobel de Literatura es considerado el galardón más impredecible del mundo dado a que es un premio académico, por lo que los jurados no están necesariamente alineados con el gusto masivo, y sus deliberaciones se realizan de manera secreta.

Solo 50 años después de otorgado se libera la información al respecto. La Academia Sueca no publica una lista oficial de candidatos ni confirma quiénes están siendo considerados, por lo que todo lo que se diga con anterioridad pertenece al terreno de la especulación.

En América Latina, el Premio Nobel de Literatura lo han ganado la chilena Gabriela Mistral en 1945, Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, en 1967; Pablo Neruda de Chile, en 1971; el colombiano Gabriel García Márquez, en 1982; el mexicano Octavio Paz, en 1990, y Mario Vargas Llosa, de Perú, en 2010.