’Cuando los sueños cantan’, una culminación de ciclo memorable

Alumnos del primer año de la Licenciatura en Música y Canto del Centro Municipal de las Artes presentaron su proyecto final de la materia de Producción Musical, titulado “Cuando los sueños cantan”.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la maestra titular de la asignatura, Maritza Cisneros, explicó que este concierto consistió en una producción musical auténtica y diseñada en su totalidad por los estudiantes. A través de este proyecto, los jóvenes crearon su propio espectáculo aplicando no solo sus conocimientos artísticos, sino también herramientas clave de gestión, logística, manejo de recursos y, de manera primordial, el trabajo en equipo.

El repertorio estuvo integrado por doce melodías que transitaron entre entrañables temas de películas de Disney y éxitos del teatro musical, que dieron vida a una propuesta dinámica, inspiradora y emotiva que cautivó al público.

El talento en el escenario estuvo conformado por los cantantes: Nadia Hernández, Shellyara Hinojosa, Nicole Gallardo, Joselyne Valles, Perla Orozco, Ángel Trejo, Romeo Estrada, Ángel Durán y, como invitado especial, Sebastián Crisóstomo. Músicos (Alumnos): Emily Robles y José Luis Galarza (Violines), Abril Gutiérrez (Acordeón y piano) y Gabriela Gómez (Piano y percusiones).

El ensamble contó con el valioso respaldo de docentes y músicos invitados, quienes enriquecieron la calidad sonora de la velada: Sara Aguilar (Cello); Javier Brito y Gerardo Castro (Bajo eléctrico); Matthew Martínez, David Aguilar y el Mtro. Juan Pablo García (Piano); Francisco López y Gerardo Castro (Percusiones); y Aland López (Percusiones y trompeta).

Los futuros profesionales de la música recibieron cálidos aplausos del público en reconocimiento al avance en su desarrollo técnico, seguridad sobre el escenario, cohesión grupal y una gran energía para continuar con su trayecto artístico.