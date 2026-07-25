Cuatro producciones sinaloenses llevarán su talento a la Red de Teatros del IMSS

Sinaloa tendrá una destacada presencia en la programación nacional de “Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027”, luego de que cuatro producciones escénicas del estado fueran seleccionadas para formar parte de la Red de Teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta es una iniciativa que impulsa la circulación del teatro, la danza y las propuestas multidisciplinarias en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dieron a conocer los resultados de la convocatoria, en la que fueron elegidos 100 proyectos provenientes de 29 entidades para realizar seis funciones en distintos circuitos regionales entre agosto de 2026 y marzo de 2027.

La programación quedó integrada por 66 montajes teatrales, 22 de danza y 12 propuestas multidisciplinarias con música, tras un proceso de evaluación realizado por especialistas.

El objetivo es ampliar el acceso a la cultura, promover la movilidad de las compañías y fortalecer el intercambio artístico entre regiones.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este programa representa un ejemplo de colaboración entre instituciones públicas para acercar una oferta escénica de calidad a nuevos públicos y generar mayores oportunidades para las comunidades artísticas.

Entre los proyectos seleccionados figuran cuatro producciones sinaloenses que abordan temas sociales, familiares y de memoria desde distintos lenguajes escénicos.

Una de ellas es “Mika y su oso de peluche”, interpretada por Zeira Montes. El monólogo narra la historia de una niña que enfrenta la desaparición de su padre a través del juego y la imaginación, explorando las emociones de la infancia.

La puesta en escena incorpora de manera permanente interpretación en Lengua de Señas Mexicana, reafirmando su compromiso con la inclusión y el acceso universal a la cultura.También fue seleccionada “Catástrofe”, de la coreógrafa Xitlali Piña Poujol.

La pieza de teatro-danza retrata, mediante el cuerpo y la palabra, las experiencias de dos mujeres marcadas por acontecimientos dolorosos, transitando emociones como el miedo, la ironía, el estrés y la resiliencia.La representación sinaloense incluye además “El Poeta de la Nariz Roja”, creación e interpretación de Kevin Rivera.

La propuesta combina danza, clown y narración para ofrecer un espectáculo familiar que invita a reflexionar sobre la paz, el cuidado mutuo y la convivencia desde un lenguaje poético.

Completa la selección “Mi abuela bordó las orillas del mar”, de la dramaturga Teresa Díaz del Guante. La obra, de origen mazatleco, forma parte de la dramaturgia liminal mexicana y aborda, desde la memoria, la ternura y la resistencia, el tema de la desaparición forzada.

La historia entrelaza las vidas de cuatro mujeres unidas por el tejido, el mar y el legado de sus antepasadas, convirtiéndose en un homenaje a quienes mantienen viva la memoria frente a la ausencia.

Con estas cuatro producciones, Sinaloa reafirma la calidad y diversidad de su comunidad artística. Sus creadoras, creadores e intérpretes llevarán su trabajo a distintos escenarios del país dentro de uno de los programas nacionales más importantes para la circulación de las artes escénicas.