$!Cuenta Xavier Velasco las verdades de su alma en su libro ‘Mala Espina’

De Iván Mauricio o ‘Juan de la Luna’, se dirán muchas cosas, desde que derrochó su herencia y se volvió chamán, que dejó atrás a la mujer de su vida, que tenía las peores amistades, hasta que se suicidó lanzándose al vacío de un séptimo piso con los pies sospechosamente amarrados.

Esta es una breve introducción de Mala Espina, el libro que presentó el autor Xavier Velasco, en el Modular Inés Arredondo, dentro de la Feria Internacional del libro Culiacán 2025.

Una historia, que presenta entre sus protagonistas a Dunia Montoro, la ex esposa del muerto, y quien vive perseguida por la culpa, desempeñándose como analista de inteligencia que podría utilizar todos los recursos policiales para ir detrás de la huella de Iván, pero ahora es sospechosa de asesinato y no le queda más que hablar con los difuntos, ya que en los vivos no puede confiar.

Mala Espina, dVelascoVelazco, salió hace apenas una semana, y hoy está viendo su lanzamiento aquí en Culiacán, dentro de esta feria. “Estoy muy contento de presentar esta libro, una novela negra, presentando un ambiente escabroso, en el que convergen la traición, la avaricia, la hechicería, truhanes, fetichistas, traficantes, y tosa esa gente llena de poder, personajes que dan vida a esta negra historia”, dijo.

Uno de esos personajes, detalló,Hastala Hata Mari, la asistente seductora y retorcida, debatiéndose entre la supervivencia, la ambición, el amor la espiritualidad y los alucinógenos, desarrollándose en una ciudad de México.