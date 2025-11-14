$!Cuenta Xavier Velasco las verdades de su alma en su libro ‘Mala Espina’

De Iván Mauricio o ‘Juan de la Luna’, se dirán muchas cosas, desde que derrochó su herencia y se volvió chamán, que dejó atrás a la mujer de su vida, que tenía las peores amistades, hasta que se suicidó lanzándose al vacío de un séptimo piso con los pies sospechosamente amarrados.
Esta es una breve introducción de Mala Espina, el libro que presentó el autor Xavier Velasco, en el Modular Inés Arredondo, dentro de la Feria Internacional del libro Culiacán 2025.
Una historia, que presenta entre sus protagonistas a Dunia Montoro, la ex esposa del muerto, y quien vive perseguida por la culpa, desempeñándose como analista de inteligencia que podría utilizar todos los recursos policiales para ir detrás de la huella de Iván, pero ahora es sospechosa de asesinato y no le queda más que hablar con los difuntos, ya que en los vivos no puede confiar.
Mala Espina, dVelascoVelazco, salió hace apenas una semana, y hoy está viendo su lanzamiento aquí en Culiacán, dentro de esta feria. “Estoy muy contento de presentar esta libro, una novela negra, presentando un ambiente escabroso, en el que convergen la traición, la avaricia, la hechicería, truhanes, fetichistas, traficantes, y tosa esa gente llena de poder, personajes que dan vida a esta negra historia”, dijo.
Uno de esos personajes, detalló,Hastala Hata Mari, la asistente seductora y retorcida, debatiéndose entre la supervivencia, la ambición, el amor la espiritualidad y los alucinógenos, desarrollándose en una ciudad de México.
Durante su charla, el escritor compartió con los presentes, en su mayoría estudiantes, algunos de los capítulos del libro, principalmente, aquellos que detallan las características de los personajes del libro, en este caso el Iván Mauricio, un joven millonario que por no saber que hacer con tanto dinero, se volvió un chamán, llamándose a sí mismo ‘Juan de la Luna’, adentrándose en un mundo del cual ya no pudo salir, hasta aparecer muerto, y de Dunia Montoro, la mujer que abandonada por él, y que ahora es acusada de su muerte, obligando al lector a descubrir, quien es el verdadero culpable en este asesinato.
A través de 47 capítulos, el autor introducirá al lector a esta historia, divididos en apartados como Siete pisos, 10 horas y 4 minutos antes, El precio del presagio, Hasta pronto juanito!!, El suicida inverosímil, La caja fuerte del alma, Tres metros bajo tierra, entre otros.
“Como autor uno muchas veces busca la inspiración para empezar a escribir, sin embargo, con Mala Espina no fue así, la historia ahí estaba, yo sólo la tomé y le fui dando vida, hasta llegar a lo que es hoy, una novela negra, llena de toda clase de personajes de la peor calaña, asesinos, traficantes, traidores y demás”.
Tras compartir algunas párrafos de su obra, el autor se dio tiempo de contestar algunas preguntas de los presentes, no sin antes recibir una ovación de aplausos por parte del respetable.
Otras obras del autor son Diablo Guardián, Puedo Explicarlo todo, Los años sabandijas, El materialismo histérico, Luna llena en las rocas, Éste que vez, La edad de la punzada, El último en morir.
”En esta novela, también cuenta una parte de mi vida, cómo cuando conocí la cárcel, tras ver a mi padre encarcelado, fue algo muy doloroso, y te deja huellas, de esto ya pasaron muchos años, y sin embargo, yo sigo sufriendo en carne propia este dolor de ver a mi padre en la cárcel, ver a mi madre llorando todos los días, de saber que la gente murmura a tus espaldas, y ver como tus amigos simplemente se alejaron”, dijo.
Tras el evento, los asistentes se acercaron al autor buscando la foto y la firma en sus libros.