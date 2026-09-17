Culiacán celebrará su 495 aniversario con más de 80 actividades culturales y artísticas gratuitas

Culiacán conmemorará su 495 aniversario con más de 80 actividades culturales y artísticas gratuitas, del 23 al 29 de septiembre. Cerca de 500 artistas participarán en una programación que llegará a espacios públicos, plazas comerciales e instituciones educativas.

Este amplio programa, que abarcará diversos puntos de la ciudad, tiene como principal objetivo acercar la cultura a distintos sectores de la población, incluyendo familias, infantes y jóvenes, para fomentar la participación ciudadana en las celebraciones.

El director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, explicó que la programación trascenderá las sedes tradicionales del centro para llegar a plazas comerciales, instituciones educativas y parques públicos.

“Vamos a acercar esta programación a la ciudadanía de Culiacán, esto con el objetivo de involucrar a las niñas, a los niños, a los jóvenes y, por supuesto, a las familias de Culiacán”, expresó el funcionario.

La cartelera contempla charlas, conferencias, encuentros, homenajes y presentaciones de libros. También se ofrecerán programas especiales, proyecciones de documentales, foros de cine, reconocimientos, talleres y premiaciones.

Las actividades de artes visuales, danza, música y teatro forman parte de la amplia oferta disponible. Todas las presentaciones serán gratuitas para las familias culiacanenses.

Entre las actividades tradicionales se realizará una misa por el aniversario de Culiacán, programada para el 29 de septiembre a las 7:00 horas en la Catedral.

El director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, indicó que Culiacán juega un papel muy importante en el concierto cultural del noroeste de México. Consideró que el arte ayuda a encontrar nuevas formas de resolver conflictos y transformar.

Avilés Ochoa destacó el papel de la cultura y las artes como herramientas para fortalecer la convivencia social y generar espacios de encuentro. “El arte siempre nos ayudará a encontrar nuevas formas de resolver conflictos, de expresarse, de convivir, de transformarnos”, manifestó.

Plata Guzmán agradeció la participación de instituciones educativas, culturales, empresariales y dependencias de los diferentes niveles de gobierno que se sumaron a la organización de los festejos. Entre ellas se encuentran la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Seminario de Cultura Mexicana.

La presidenta municipal Ana Miriam Ramos Villarreal ha instruido que la programación llegue a diferentes puntos de la ciudad y tenga especial cercanía con niñas, niños y jóvenes, según destacó el director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el regidor Luis Alonso García Corrales, presidente de la Comisión de Acción Social y Cultural. También asistió Homar Arnoldo Medina Barreda, titular de la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.