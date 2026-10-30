$!Culiacán se rinde a ‘Silvano, el rey de los vatos’

La obra, escrita por Enrique Olmos y dirigida por Claudia Rivera, se presentó en el marco de la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026, evento que forma parte del Festival Cultural Sinaloa. La actriz Ivonne Chávez protagonizó la puesta en escena.

Una numerosa asistencia disfrutó de la propuesta teatral, la cual expuso las contradicciones de la vida familiar, los estereotipos masculinos y las diferencias entre generaciones a través del humor. Los espectadores siguieron con entusiasmo las situaciones y ocurrencias de sus personajes.

“Silvano, el rey de los vatos” llenó de risas y reflexión al público de Culiacán este jueves. La obra, parte de la Muestra Regional de Teatro del Noroeste, abordó con humor las diferencias generacionales, prejuicios y retos de la paternidad en el Teatro Pablo de Villavicencio.

La historia central sigue a Silvano Guadalupe, un hombre que enfrenta el reencuentro inesperado con su hija adolescente Estefanía. Después de tres años sin verla y con comunicación limitada, Silvano se encuentra ante el desafío de ejercer la paternidad y convivir con una joven de ideas y valores distintos.

Estefanía, con su visión vegana y feminista, representa una generación que cuestiona las ideas tradicionales. Su padre, por otro lado, encarna una perspectiva más conservadora de la vida. De este choque surgen los momentos de mayor humor de la puesta en escena.

Detrás de las situaciones cómicas, la obra generó un espacio para la reflexión. Las diferencias entre padres e hijos, la dificultad para comunicarse, los prejuicios y las distintas maneras de entender la masculinidad plantearon preguntas sobre la convivencia familiar y la importancia de aprender a escuchar y aceptar al otro.

Lo que provoca una carcajada también puede permitir reconocer contradicciones. El teatro encuentra en esto una de sus mayores virtudes: entretener, cuestionar y permitir mirar la realidad desde otra perspectiva.

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2026 continuará este viernes 30 con dos obras programadas: “Medio pueblo”, con dirección de Daniela Pecont y Carlos García Collins, a las 17:00 horas en el Teatro Socorro Astol.

También se proyectará El jinete de la Divina Providencia, de Óscar Blancarte, a las 16:00 horas en la Sala Lumiére.

El encuentro concluirá este sábado 31 con el conversatorio Cutberto López, legado teatral, a las 16:00 horas, y la puesta en escena Más allá del río, de Cut López, con Abemvs Teatro, a las 18:00 horas. Ambas actividades se realizarán en el Teatro Pablo de Villavicencio.