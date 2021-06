Con un repertorio que cubre a grandes exponentes del jazz estadounidense, el ensamble Culichi Rhythm Section llevó su música a los hogares a través de un concierto transmitido desde el auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio Universidad.

La agrupación abrió su participación con el tema I´ll be seeing you, de Sammy Fain, conocido por sus múltiples títulos para musicales en Broadway e Irving Kahal, oriundo de Pensilvania.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Radio UAS y Cultura UAS respectivamente.

Con ritmo alegre y juguetón, el ambiente resplandeció con el tema Voyage, del pianista Kenny Barron, título del álbum ‘What if’ grabado originalmente en el año de 1986, para luego dar paso al tema Our Delight, del pianista y arreglista nacido en Ohio, Tadd Dameron.

Llegaría el turno de ejecutar la balada del cancionero americano Everything Happens to Me, del compositor y guionista Tom Adair y el cantante, pianista y arreglista Matt Dennis, originario de Seattle.

Finalmente, el ensamble conformado por Alonso Sotelo al teclado, Carlos Rubio en el bajo y Gerardo Rubio en la batería, provenientes de la ciudad de Culiacán y con una trayectoria musical que inicia en Xalapa, Veracruz en el año de 2017, cerró su participación con los temas Evidence, del pianista Thelonious Monk y A night in Tunisia, del cantante, trompetista y compositor John Birks Gillespie, más conocido como Dizzy Gillespie.