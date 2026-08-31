Culmina cátedra de periodismo y comunicación en El Colegio de Sinaloa

El Colegio de Sinaloa concluyó la Cátedra “Pablo de Villavicencio” en Periodismo y Comunicación, impartida por el maestro Arturo Barba, enfocada en la divulgación científica, generó interés y potencial de colaboración entre los asistentes.

Lydia Concepción Celaya y Minerva Solano, secretaria general y directora de Vinculación Académica, de El Colegio de Sinaloa, encabezaron la clausura. El maestro Arturo Barba expresó su satisfacción por el compromiso y la diversidad del grupo de participantes.

El maestro Arturo Barba agradeció a los participantes y destacó su entusiasmo.

“Este grupo fue muy interesante, muy comprometido y diverso; veo un gran potencial, pueden compartir experiencias y conocimientos para colaborar entre sí”, señaló Barba.

Asimismo, manifestó su disposición para futuros proyectos con El Colegio de Sinaloa.

Celaya, en nombre del presidente Élmer Mendoza, entregó los reconocimientos. Celaya indicó que el Consejo Directivo de El Colegio de Sinaloa está complacido con la temática de divulgación científica, la cual se alinea con los objetivos de la institución. Espera que la cátedra tenga un impacto significativo en los asistentes para que transmitan lo aprendido.