Culmina cátedra de periodismo y comunicación en El Colegio de Sinaloa

El Colegio de Sinaloa concluyó la Cátedra “Pablo de Villavicencio” en Periodismo y Comunicación, impartida por el maestro Arturo Barba, enfocada en la divulgación científica, generó interés y potencial de colaboración entre los asistentes.
Lydia Concepción Celaya y Minerva Solano, secretaria general y directora de Vinculación Académica, de El Colegio de Sinaloa, encabezaron la clausura. El maestro Arturo Barba expresó su satisfacción por el compromiso y la diversidad del grupo de participantes.
El maestro Arturo Barba agradeció a los participantes y destacó su entusiasmo.
“Este grupo fue muy interesante, muy comprometido y diverso; veo un gran potencial, pueden compartir experiencias y conocimientos para colaborar entre sí”, señaló Barba.
Asimismo, manifestó su disposición para futuros proyectos con El Colegio de Sinaloa.
Celaya, en nombre del presidente Élmer Mendoza, entregó los reconocimientos. Celaya indicó que el Consejo Directivo de El Colegio de Sinaloa está complacido con la temática de divulgación científica, la cual se alinea con los objetivos de la institución. Espera que la cátedra tenga un impacto significativo en los asistentes para que transmitan lo aprendido.
América Armenta, de Tus Buenas Noticias, sugirió la continuidad del programa para desarrollar un producto ejecutable. Gilberto Rodríguez Gamboa, de Radio UAS, agradeció la oportunidad de abordar el periodismo científico. Magdalena Sotelo, de la unidad de investigaciones y metodología biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente, valoró el taller como un compromiso para la divulgación de ciencia y tecnología en el estado.
Compañeros del CONFIE y Centro de Ciencias de Sinaloa, inicialmente escépticos, encontraron el taller muy valioso para complementar su labor.
“Con esta red que hemos creado, podemos regenerar el tejido social para abonar al bien de la sociedad”, expresó Héctor Manuel Kaiten, subdirector de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Centro de Ciencias de Sinaloa.
Marisol Herrera, jefa de departamento en Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y docente de periodismo, secundó la opinión. Afirmó que la suma de esfuerzos entre instituciones puede generar más beneficios para la sociedad.
El programa educativo atrajo a diversos perfiles profesionales, incluyendo divulgadores científicos de organismos académicos, colegas de medios de comunicación, creadores visuales y artistas.