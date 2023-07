Kane Emiliano Mata Gamboa y Diego García Islas, alumnos del maestro Luis Corrales, dieron una pequeña muestra del dominio del violonchelo al interpretar, colección de piezas, S. Suzuki; Suite no 1 de J. S. Bach; Prelude; Courante; Sarabande y Sonata No. 5 de Vivaldi, II movimiento.

Miranda Salas Torres; Beah Herrejón Guzmán; Luna P. Márquez Aguirre; Sebastián Escobar Lavalle; Keyla Cruz López; Sara Aguilar Velázquez; Daniela López Leyva y Gabriel Kobylyansky Farvarshchuk, alumnos de la maestra Citlali Cisneros interpretaron French Folk Song de S. Suzuki; Ah vous dirai-je, maman de Mozart; Go tell aunt Rhody de Folk Song ; Allegro de S. Suzuki; Minuet No. 2 de J. S. Bach; Élégie Op. 24 de G. Faure; Concierto No. 3 de Stamitz; Allegro con Spirito; Concierto No 1 de D. Kabalevsky; Allegro y Largo, molto espressivo.

Al finalizar, los padres, amigos y familiares orgullosos aplaudieron a los artistas, pasaron a tomarse fotografías para el recuerdo y felicitaron a los jóvenes por todo el empeño, amor y pasión que le dedican a su formación musical.