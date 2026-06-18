Culminan con ‘Trazos’ su formación como bailarines profesionales

“Trazos” función de fin de cursos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, con el talento, la creatividad y la fuerza de las nuevas generaciones de bailarines que hoy construyen el futuro de la danza contemporánea se presenta este viernes 19 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

El programa reúne piezas creadas por estudiantes y coreógrafos residentes de la EPDM, resultado de un intenso proceso de investigación, formación y exploración artística. Será una gala donde cada movimiento contará una historia.

Uno de los grandes atractivos de la noche será el estreno internacional de “The Opposite of Killing”, obra de la reconocida coreógrafa búlgara Tzveta Kassabova, creada a partir de su reciente residencia artística en Mazatlán.

Con más de dos décadas de trayectoria y 23 generaciones de egresados que hoy desarrollan carreras en México y el extranjero, la EPDM se ha consolidado como uno de los semilleros de danza contemporánea más importantes de Latinoamérica. Bajo la codirección artística y académica de Xitlali Piña Poujol y Johnny Millán, la institución vive una etapa de innovación y proyección internacional que se refleja en la calidad de sus producciones.

“Trazos” es una invitación a descubrir el talento que nace en Mazatlán y a vivir una noche donde el arte contemporáneo demuestra su capacidad de conmover y conectar.