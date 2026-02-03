Culminan las Fiestas de la Virgen de la Candelaria en Quilá

QUILÁ._ Con música, baile y mucha alegría a cargo de la Banda Orquesta Musical Nativos, concluyó el Festival Artístico organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán para celebrar las Tradicionales Fiestas de la Candelaria 2026 en la sindicatura de Quilá.

Desde Culiacán llegó la Orquesta para cerrar con broche de oro el tercer festival artístico en el escenario principal, frente al Centro Cultural del Valle de San Lorenzo, lugar donde se congregó la comunidad quilense para disfrutar la clausura de los festejos patronales.

Los talentosos músicos de Musical Nativos pusieron un gran ambiente interpretando un repertorio de música moderna y regional que complació a todos los presentes.

Para las familias quilenses y los visitantes, fue muy significativo concluir las festividades con este nivel de alegría y felicidad, fieles a sus creencias, lanzaron hasta el cielo su agradecimiento a la Virgencita de Quilá, la Chaparrita Milagrosa, patrona de Quilá, por todos los favores concedidos.

Las fiestas patronales como la del Día de la Candelaria en Quilá es una celebración con una mezcla única de fe y cultura, con especial relevancia porque atrae a miles de fieles.