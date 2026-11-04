Cultura proyectará ‘Coco’ gratis en Parque Central

El Instituto de Cultura de Mazatlán proyectará gratuitamente la película “Coco” este viernes 6 de noviembre a las 18:00 horas en el Parque Central, ofreciendo una función al aire libre para el disfrute familiar. La cinta rinde homenaje a la tradición del Día de Muertos.

La producción de Disney y Pixar, reconocida internacionalmente, narra la historia de Miguel, un niño apasionado por la música que emprende un viaje al Mundo de los Muertos para descubrir secretos familiares. La película resalta el amor familiar, el valor de los recuerdos y las raíces culturales mexicanas.

Esta proyección forma parte del programa “Cine en el Parque”, una iniciativa del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y el Centro Municipal de las Artes. El objetivo es fomentar el encuentro de las familias y fortalecer el tejido social mediante el entretenimiento.

La exhibición del filme corre a cargo del personal de Cinematografía del Centro Municipal de las Artes, perteneciente al Instituto de Cultura.

Los asistentes pueden llevar sillas plegables, tapetes o cojines para disfrutar cómodamente la función bajo las estrellas en el Parque Central.