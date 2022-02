Impactar a la sociedad siendo promotores de la paz, con alternativas terapéuticas profundas, innovadoras y orientadas a la restauración y la reconciliación ha sido la misión del Instituto de Terapia Sistémica Shalom desde su fundación, hace 19 años, en Culiacán.

Ha sido también el formar y actualizar profesionistas de terapia sistémica, en la visión de ser líderes reconocidos a nivel mundial en esta área.

Las constelaciones familiares, señala Naytzé Ramírez Torres, Psicóloga, Educadora y Consteladora, fundadora y directora del Instituto Shalom, son una técnica terapéutica que ayuda a las personas a llegar a la raíz de alguna situación que los desborda.

“Nos ayuda a saber por qué el niño reprueba, por qué alguien tiene adicción, por qué una relación de pareja no funciona, por qué vivo en enfermedad, en escasez, pérdida, por qué no logro eso que a mí me gustaría tener”, dice.

“A través de esta técnica terapéutica podemos ver esa, nosotros le llamamos lealtad, pero es ese obstáculo que no me permite llegar a lo que yo necesito”.

Todos pueden constelar, desde los niños, que lo hacen a través de dibujos, objetos y juguetes, hasta cualquier joven y adulto. Y todos los temas también se pueden constelar.

“Cualquier tema que yo no esté viviendo como me gustaría vivir, es un tema que puedo trabaja en terapia”, aseguró.